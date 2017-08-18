Голосование, организованное мэрией Челнов ко Дню города, фейк?

СМИ назвали голосование, организованное мэрией ко Дню города, фейковым. Певица Ольга Бузова не приедет в Набережные Челны даже в случае, если наберет больше всех голосов. По словам концертного директора звезды Арама Арчера, 30 августа певица только возвращается с Сейшельских Островов.

– Что за бред? На меня никто не выходил даже. У Ольги нет свободного дня. Концерты расписаны до апреля 2018 года, – сообщил Арам Арчер «БИЗНЕС-Online».

Со слов продюсеров певицы Натали городские власти тоже не проводили с ней даже предварительных переговоров.

– Это ложь. Город не выходил с предложением, — рассказал изданию директор певицы. Но отметил, что готов рассмотреть предложения — на 30 августа у певицы пока концертов не запланировано. Так что выбор, который делают челнинцы в соцсетях, почти безальтернативный, пишет издание.

По данным концертного агентства «Disco Star» стоимость выступления певицы Ольги Бузовой стартует от 14,4 тыс. евро (850 тыс. руб.). Чуть больше Бузовой за свой концерт возьмет Натали — от 20 тыс. евро, а вот лидирующая в голосовании Нюша выступает минимум за 30 тыс. евро (1,7 млн. руб.).

Напомним, запись с предложением проголосовать появилась 15 августа в официальной группе мэрии социальной сети «Вконтакте». На данный момент голосование еще продолжается: 1522 голоса отдано Нюше, 871 – Натали и 555 у Ольги Бузовой.