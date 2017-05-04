Городской интеллектуальный чемпионат Челнов посетит Анатолий Вассерман

VIII городской интеллектуальный чемпионат Набережных Челнов посетит российский журналист, публицист, телеведущий, постоянный участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр, таких как «Своя игра», «Игры разума», «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман.

Чемпионат посвящен Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи. Организаторами выступают АНО «Интеллект», молодежный центр «Нур» при поддержке отдела по работе с молодежью управления образования и по делам молодежи исполнительного комитета Челнов.

В чемпионате примут участие 30 команд, лиги: работающая молодежь, студенческая и команды-партнеры. Чемпионат пройдет 12 мая в ресторане «Круглый стол» гостиничного комплекса «Татарстан», начало – в 18.00, а в 15.00 в Молодежном центре «Нур» пройдет встреча команд-участниц с Анатолием Вассерманом.

Главная цель чемпионата – создание эффективных информационных поводов для проведения масштабной PR-кампании по пропаганде интеллектуальных игр, презентация интеллектуальной игры как высокоэффективного инструмента развития личности и лучшей интерактивной формы организации досуга. Участие в чемпионате примут мэр Челнов и приглашенный знаменитый гость.

Ранее на интеллектуальный чемпионат приезжали: Александр Друзь, Борис Бурда, Нурали Латыпов, Ровшан Аскеров.

Победители VIII интеллектуального чемпионата получат денежные призы, а также переходящую сову, подаренную много лет назад тогда еще главой Челнов Ильдаром Халиковым.