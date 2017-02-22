Горздрав: график работы поликлиник и больниц Челнов 23 февраля

В целях своевременного оказания медицинской помощи населению города Набережные Челны в нерабочий праздничный день 23 февраля 2017 года лечебно-профилактические учреждения будут работать следующим образом:
23 февраля 2017 года организовано дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров с 9.00 до 14.00 в поликлиниках взрослой и детской сети.
Прием вызовов на дом в поликлиниках будет осуществляться с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
Круглосуточное дежурство врачей-офтальмологов взрослому и детскому населению будет организовано в «Городской больнице №5». Круглосуточное дежурство врачей-отоларингологов взрослому населению - в «Городской больнице №5», детскому населению - в «Камском детском медицинском центре».
Круглосуточное оказание неотложной стоматологической помощи взрослому населению будет организовано в «Стоматологической поликлинике №2», детскому населению - в «Детской стоматологической поликлинике №1».
Стационары города работают круглосуточно.
Комментарии посетителей
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