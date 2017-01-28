Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

Сегодня в третьем чтении Госдума РФ приняла закон декриминализирующий побои в семье.

Согласно принятому закону, побои в отношении близких лиц исключаются из числа уголовно-наказуемых преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений.

Под «побоями» законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

Законопроект исключает из числа уголовно-наказуемых преступлений побои в отношении членов семьи, но только в том случае, если эти побои совершены впервые. За повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству, пишут "Известия".