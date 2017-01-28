Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

Сегодня в третьем чтении Госдума РФ приняла закон декриминализирующий побои в семье.
Согласно принятому закону, побои в отношении близких лиц исключаются из числа уголовно-наказуемых преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений.
Под «побоями» законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.
Законопроект исключает из числа уголовно-наказуемых преступлений побои в отношении членов семьи, но только в том случае, если эти побои совершены впервые. За повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству, пишут "Известия".
Комментарии посетителей
Чего тянуть-то? Лучше сразу Сечину с Роттенбергом отдать бабки))
Странно, что на лицах у чиновников, которые воруют миллионами из бюджета, нет никакой краски...
Зачем тратить такие бабки на ерунду.Отдайте лучше в Сирию В донбас.Не выкидывайте деньги на ветер.А...
Как вы понимаете никакой хим.ловушки небыло это простой оперативный ход.
Челнинская тощая курица которая умерла смертью от голода стала причиной отравления.
Немного лучше стало. Но у нас ещё проблема-промерзают стены
Нет никаких разборок. 123-й сам не ведая того “беседует” с ольгинскими троллями, которые за свой срач в...
А суть в том и состоит, что все те проблемы в нашей стране , о которых говорит Кузнецов от таких, как этот...
Хорошо. Нужно идти до конца. А потом требовать всех компенсаций и наказаний виновных и, в том числе, за то, что...
Молодые люди ! Такую серьёзную тему вы перевели на разборки между собой с оскорблениями и совершенно ушди от...
вау.... прежде чем рассуждать о субкультуре не прлохо было бы поинтересоваться как пишется ” энтерьвью” ... ...
просто в восторге ..... знайте шавки свое место.. не с вами же советоваться кому ваши деньги отдавать.... ...
вот приедет барин, барин нас рассудит... утопия... взывает к конституции.... да плевали они на конституцию......
Я даже подозреваю кто этот челнинец. :-)
Сергей, замахните еще бояры. Так, что бы наверняка. Что бы неделю с мордой в ведре валяться Когда Вы трезвый,...
За отравлением Боярышником скажите спасибо нашей Гос.Дуре.Можете дальше повышать цены на...
ну в чью дуду дует этот ” парень” ясно ... а не мог бы он ответить на основной вопрос.... откуда взялся кризис в...
закончит укушавшись мельдония или плутония 210 .. то что татар доят в пользу той же чечни ради лояльности это...
В итоге, после прочистки вентиляции, лучше стало?
Вы в это верите? А где ещё, кроме Аксубаевской школы, вменяют в обязанность уборщицы сбор денежных средств на...