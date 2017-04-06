Госдума против проверки “тайной империи” Дмитрия Медведева

Госдума отказалась проверять данные расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение было принято в среду, 5 апреля, на пленарном заседании нижней палаты парламента.

В проекте поручения, подготовленном депутатами от КПРФ, предлагалось поручить комитету Госдумы по безопасности запросить у правоохранительных и регистрирующих органов информацию для проверки сообщений из расследования ФБК.

В зависимости от результатов проверки предлагалось привлечь к ответственности или людей, упомянутых в расследовании, или его авторов.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что по роду своей деятельности ему неоднократно приходилось "иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК".

- Ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует, — отметил единоросс.

В начале марта ФБК опубликовал расследование о «тайной империи» главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Сотрудники фонда нашли несколько благотворительных фондов, которыми управляют близкие премьер-министра. Эти фонды, в свою очередь, владеют недвижимостью и яхтами, которыми регулярно пользуется Медведев. По оценке ФБК, через близкие к Медведеву фонды прошли 70 миллиардов рублей.