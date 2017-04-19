Госдума рассмотрит продление выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет

В Госдуме РФ предложили продлить выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет. Лицам же, детям которых в возрасте от трех до семи лет не досталось места в детском саду, – предоставлять пособие в фиксированном размере. Соответствующий законопроект подготовил депутат комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов, пишет RT.
Сейчас пособие по уходу за ребенком перестают выплачивать после достижения ребенком полутора лет. Размер такого пособия составляет около 40 процентов среднего заработка.
Средний минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет около 2,9 тыс. рублей, за вторым и последующими детьми – 5,8 тыс. рублей, а средний максимальный –- около 11,6 тыс. рублей.
Согласно предложенному законопроекту Госдумы, устанавливаются выплаты для ухода за детьми в возрасте от трех до семи лет при условии, что ребенку не досталось места в детсаду. Авторы инициативы предлагают определить ежемесячное пособие в фиксированном размере – 3 тыс. рублей на каждого ребенка.
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