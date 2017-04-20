Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах

Набережночелнинский городской суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении 53-летней консультанта директора некоммерческого партнерства «Культурно-деловой комплекс» Натальи Мавренковой и кассира 34-летней Олеси Шадрина. Их обвиняют в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человекаи.

По версии следствия, 19 ноября 2016 года в бассейне «Афина» в г. Набережные Челны утонула 11-летняя девочка, которая пришла туда поплавать с подругой. В какой-то момент подруга потеряла девочку из вида и сообщила об этом инструктору, которым оказался 16-летний школьник, работавший в бассейне неофициально.

В ходе следствия выяснилось, что Мавренкова вместо квалифицированного специалиста приняла на должность инструктора ранее знакомого несовершеннолетнего, а Шадрина пропустила девочек в бассейн без сопровождения взрослых и без медсправки о состоянии здоровья.

Свою вину они полностью признали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, в судебных прениях государственный обвинитель предложил назначить Мавренковой наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Шадриной в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.