Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах

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20 апреля в 16:14
В Челнах вынесли приговор экстремистам из «Таблиги Джамаат»
В Челнах вынесли приговор экстремистам из «Таблиги Джамаат»

Все девять подсудимых получили реальные сроки и в последствии ограничение свободы.

20 апреля в 16:03
Компания в Челнах незаконно собирала номера телефонов
Компания в Челнах незаконно собирала номера телефонов

Впоследствии на номера поступали звонки от неизвестных лиц.

20 апреля в 15:14
ФСБ практически установило заказчика теракта в метро Петербурга
ФСБ практически установило заказчика теракта в метро Петербурга

17 апреля ФСБ заявила о задержании в Подмосковье предполагаемого организатора теракта в метро Аброра Азимова.

20 апреля в 15:10
В населенных пунктах Татарстана восстановлено электроснабжение
В населенных пунктах Татарстана восстановлено электроснабжение

Непогода привела к перебоям в работе трамваев и троллейбусов в Казани и ДТП на дорогах республики.

20 апреля в 13:22
В Челнах пьяный мужчина обиделся на ГИБДД и подложил им “бомбу”
В Челнах пьяный мужчина обиделся на ГИБДД и подложил им “бомбу”

32-летний житель Набережных Челнов задержан за ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

20 апреля в 12:18
Из-за гололеда парализовано движение на трассе Казань – Зеленодольск
Из-за гололеда парализовано движение на трассе Казань – Зеленодольск

У развязки М-7 произошла авария. На месте работают сотрудники ДПС, которые стараются нормализовать движение.

20 апреля в 12:05
В Татарстане продают блокноты со странным квестом
В Татарстане продают блокноты со странным квестом

Авторы издания призывают людей выполнять задания, большинство которых незаконны. Например, прийти на концерт без билета, провести ночь на кладбище среди могил, попрошайничать.

20 апреля в 10:37
В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак
В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак

Еще 3 апреля 2017 года МВД по РТ разместила на портале госзакупок тендер на поставку 28 служебных собак общей стоимостью почти 1,7 млн рублей.

20 апреля в 10:33
Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах
Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах

11-летняя школьница утонула в бассейне “Афина” в ноябре прошлого года.

20 апреля в 10:12
Сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления об увольнении
Сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления об увольнении

Согласно отчетам за четвертый квартал прошлого года, средняя численность работников Татфондбанка на 1 января текущего года составляла 2,548 тыс. человек.

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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
20 апреля 2017г. 17:39

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в 10:33
Рубрика: Вечерка On-Line

Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах

Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах

Набережночелнинский городской суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении 53-летней консультанта директора некоммерческого партнерства «Культурно-деловой комплекс» Натальи Мавренковой и кассира 34-летней Олеси Шадрина. Их обвиняют в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человекаи.

По версии следствия, 19 ноября 2016 года в бассейне «Афина» в г. Набережные Челны утонула 11-летняя девочка, которая пришла туда поплавать с подругой. В какой-то момент подруга потеряла девочку из вида и сообщила об этом инструктору, которым оказался 16-летний школьник, работавший в бассейне неофициально.

В ходе следствия выяснилось, что Мавренкова вместо квалифицированного специалиста приняла на должность инструктора ранее знакомого несовершеннолетнего, а Шадрина пропустила девочек в бассейн без сопровождения взрослых и без медсправки о состоянии здоровья. 

Свою вину они полностью признали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, в судебных прениях государственный обвинитель предложил назначить Мавренковой наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Шадриной в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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