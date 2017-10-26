Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция

Сегодня с участием министра образования РТ Энгеля Фаттахова и премьер-министра РТ Алексея Песошина в Казани прошло собрание по урегулированию вопроса об изучении русского и татарского языков в школах республики.

По итогам собрания будет принята резолюция, которую направят министру образования РФ Ольге Васильевой, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на Энгеля Фаттахова.

Фаттахов подтвердил изданию, что встречался с Васильевой в Москве, но подробностей беседы раскрывать не стал. Но выразил уверенность в том, что татарский язык «останется в школа республики».

Собрание прошло за закрытыми дверями на заместитель заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова раскрыла некоторые подробности.

- Есть несколько конкретных пунктов: преподавание русского языка надо довести до стандартов, [татарский язык] в 10−11-х классах преподавать на добровольной основе. Преподавание государственного татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция. Безусловно, это компромисс, безусловно, мы отступаем, но, наверное, это сегодня нужно, — сказала Ратникова.

Спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин сообщил, что завтра на сессии Госсовета депутаты будут обсуждать тему преподавания татарского языка в школах.