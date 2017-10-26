Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция

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26 октября в 14:49
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней

Войдя в квартиру, где проживала многодетная мать, соцработники увидели ее мертвой. Кроме нее там же находились двое детей. Один из них - новорожденный.

26 октября в 13:32
В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей
В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей

Он решил заделать небольшую дыру в стене между газовой плитой и газовым котлом, которая появилась из-за грызунов.

26 октября в 12:47
Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре
Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре

15-16 ноября в ИТ-парке Челнов состоится форум «Цифровое производство и будущее автопромышленности». Приедет президент РТ и представители автозаводов России.
26 октября в 11:37
Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос
Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос

- Мы зашли слишком далеко. Нельзя трактовать, как кому вздумается. Ну, как может быть изучение государственного языка (татарского) добровольным? Нигде в мире такого нет!- сказал Минниханов.
26 октября в 10:49
Полицейские Челнов изъяли у 22-летней девушки более 1,7 кг наркотиков
Полицейские Челнов изъяли у 22-летней девушки более 1,7 кг наркотиков

В номере гостиницы, где проживала задержанная, полицейские нашли 200 г наркотиков. Из нескольких тайников, оборудованных девушкой, оперативники изъяли более 1400 г вещества.
26 октября в 09:13
Покупателей автомобилей по соцпрограммам освободят от НДФЛ
Покупателей автомобилей по соцпрограммам освободят от НДФЛ

Соцпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» предполагают скидку 10% от стоимости машины. Автомобиль должен быть новым, произведенным в 2016-2017 годах.

26 октября в 08:47
В РТ почти 80% мошенничеств приходится на крупные города: Казань и Челны
В РТ почти 80% мошенничеств приходится на крупные города: Казань и Челны

Участились случаи обмана, связанные со схемами «разблокировка банковской карты», «родственник попал в беду», «компенсация за купленные лекарства» и «начисления «надбавок».
26 октября в 08:33
В Росреестре РТ можно запретить сделки с недвижимостью без личного участия
В Росреестре РТ можно запретить сделки с недвижимостью без личного участия

В таком случае при подаче документов касательно имущества на основании доверенности сделка не состоится, а собственника уведомят о попытке совершить противоправные действия.
26 октября в 08:03
В Челнах водитель иномарки протаранил кафе
В Челнах водитель иномарки протаранил кафе

39-летний мужчина за рулем Land Rover сдавая назад не убедился в безопасности своего маневра.

25 октября в 16:36
Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция
Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция

Учителя татарского языка за закрытыми дверями приняли резолюцию в адрес министра РФ Ольги Васильевой.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 16:36
Рубрика: Вечерка On-Line

Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция

Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция

Сегодня с участием министра образования РТ Энгеля Фаттахова и премьер-министра РТ Алексея Песошина в Казани прошло собрание по урегулированию вопроса об изучении русского и татарского языков в школах республики.

По итогам собрания будет принята резолюция, которую направят министру образования РФ Ольге Васильевой, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на Энгеля Фаттахова.

Фаттахов подтвердил изданию, что встречался с Васильевой в Москве, но подробностей беседы раскрывать не стал. Но выразил уверенность в том, что татарский язык «останется в школа республики».

Собрание прошло за закрытыми дверями на заместитель заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова раскрыла некоторые подробности.

- Есть несколько конкретных пунктов: преподавание русского языка надо довести до стандартов, [татарский язык] в 10−11-х классах преподавать на добровольной основе. Преподавание государственного татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция. Безусловно, это компромисс, безусловно, мы отступаем, но, наверное, это сегодня нужно, — сказала Ратникова.

Спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин сообщил, что завтра на сессии Госсовета депутаты будут обсуждать тему преподавания татарского языка в школах.

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Комментарии:

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25.10.2017 17:06

Преподавание татарского языка должно быть обязательным. Вопрос: в каких объёмах и в каких классах? Пока решили, что факультатив будет в 10-11-х... Думаю, что лет через 20 придут к выводу, что эту планку нужно опустить ещё ниже - до 5-6-х. И тогда всё будет окэй. Но в детсадах и в начальной школе нужно преподавать так, чтобы желающих изучать его в среднем и в старшем звене было много. Удастся ли достичь такого уровня преподавания? Думаю, что кое-где некоторым преподавателям удастся. Но не более того. Но даже если только у 10% учителей получится - это уже будет успех, на который можно (и нужно) будет равняться остальным. Удаётся же так преподавать английский в некоторых школах! А тут языковое окружение, возможностей больше... А пока, видимо, непродуктивные расходы в миллионы рублей будут продолжаться....

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.
25.10.2017 17:11

Нет не нужно  обязательного татарского, только на добровольной основе. Позиция русскоязычного населения РТ  только без обязательности.

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.
25.10.2017 18:50

Нет, не нужно обязательногого русского, а все предметы преподавать на английском.

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.
25.10.2017 23:26

нужно преподавать на том, какой люди просят. и не нужно на том, на котором люди не хотят. поэтому может и на английском, дело за малым - найдите преподавателей математики, химии и других предметов, которые могут на английском эти предметы преподавать, и преподавать хорошо...

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.
25.10.2017 23:33

Так ведь дочь Энгеля Фаттахова не в Татарии живет. Он ее за счет бюджета Татарии в Англии выучил и оставил там жить. А вы тут орёте “давайте татарский спасать”!

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.
26.10.2017 08:20

Айдару: пусть даже русский сделают на добровольной основе. Поверь, русский все равно будут изучать почти все, т.к. он востребован везде, а вот татарский потеряет большой процент желающих его учить. Поэтому и идет принудиловка - власти татарстана знают, что произойдет и боятся этого.

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.
25.10.2017 23:35

Татарский будут обязательно преподавать. Но изучать его будут не обязательно, а только добровольно.

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.
26.10.2017 00:26

Вы не видите противоречия в вашем утверждении? “Преподавать будут обязательно” - “изучать будут не обязательно”. Если не обязательно, то добровольцев может и не найтись, а значит - и преподавать не будут. Тем более - обязательно. Впрочем, думаю, что если в систему его преподавания привнести другую философию, нежели имеется сейчас, то желающие будут. Но пока ни в одной публикации на эту тему, я не увидел ни одного признака этой философии. Полагаю, что идеологи обучения татарскому даже не понимают, о чём может идти речь - они находятся в растерянности от того, что не понимают: почему при таких затратах за 20 лет в этом деле нет никакого прогресса? Только отторжение татарского языка русскоязычным населением. Поэтому и такая растерянность и даже некоторая паника. Они не знают, что делать.

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.
26.10.2017 07:58

По Закону об образовании у обучаемых есть право, но не обязанность изучать свой родной язык. Раз есть такое право, значит, преподавать родной язык будут. Но заставлять учить родной и ,ем более, неродной не могут. То есть, если родители-татары хотят, чтобы их дети учились в школе на родном татарском языке, они могут отдать детей в татарскую школу, в татарский класс.Если родители-татары хотят, чтобы их дети получили равные со всеми остальными российскими детьми возможности на полноценное образование, они могут вместе с русскоязычными родителями написать заявление о выборе 1-го варианта учебного плана, обучения на русском языке и пятидневку.

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.
26.10.2017 08:53

уезжать надо,правильно делают выпускники,
11 лет изучал татарский ни слова не знает ? вопрос к преподавателям ?
в мэрию и правительство его не возьмут- он не татарин из клана -зачем ему татарский ?
а то что он еще и русский толком не знает -вопрос к министерству образования РТ

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.
26.10.2017 11:16

Я не понимаю как можно идти против мнения народа.Ну не хочет народ изучать татарский язык.НЕ ХОЧЕТ Что не понятно.

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