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28 июля в 16:30
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)

После опознания выяснилось, что это мертвые парень и девушка, пропавшие еще 11 лет назад.

28 июля в 15:32
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)

Причем, он снял весь процесс на видео, а затем выложил в интернет. Вредителя задержали.

28 июля в 14:45
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”

На кастинг конкурса красоты подали заявки больше 40 девушек - работниц автогиганта.

28 июля в 13:57
График отключения горячей воды в Челнах
График отключения горячей воды в Челнах

С 8 по 22 августа в городе пройдет четвертый этап опрессовки тепловых сетей.

28 июля в 13:15
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

28 июля в 12:08
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков

Чтобы обман не раскрылся, соучастники потратили часть средств на покупку мяса для заключенных.

28 июля в 10:30
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского

24-летнему парню не удалось уйти от погони - позже в его крови обнаружат почти четырехкратное превышение допустимых норм содержания алкоголя.

28 июля в 10:11
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение

Водителей просят учесть это при движении, а пользователей общественного транспорта предупреждают об изменении в движении маршрута.

28 июля в 09:59
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи

Наиль Магдеев отправил телеграмму супругу певицы, скоропостижно скончавшейся накануне.

28 июля в 09:19
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя

Либо по причине того, что у него имеются действующие контрактные обязательства, либо потому, что его дисквалификация будет в силе и там.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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28 июля 2017г. 19:07

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 13:57
Рубрика: Вечерка On-Line

График отключения горячей воды в Челнах

График отключения горячей воды в Челнах

Для проведения IV этапа гидравлических испытаний и плановых ремонтов на тепловых сетях с 8 по 22 августа 2017г. будет произведено отключение горячего водоснабжения у потребителей Автозаводского района, передает пресс-служба исполкома города.

Так, горячей воды не будет во всех домах 24, 25, 46, 48, 50,51, 61, 63, 65 комплексов. Также горячей воды не будет в следующих домах:

·  Объекты 22 комплекса, кроме здания 22/01 ДК «КАМАЗ», 22/02 АТЦ «Олимп», 22/06 ООО «Мастер М», «Оранж-Фитнес»;

·  Объекты 23 комплекса: ж/дома 23/05(1), 23/07 блоки В, Г, Д, шк.23/08, прочие 23/05А, Б, В;

·  Объекты 47 комплекса: ж/дома 47/02, 47/08, 47/14, 47/31, 47/35, 47/36/1, 47/36/5, 47/36/6, шк. 47/09, прочие 47/07, 47/14а, ЗАО «МосВА-К», Сбербанк, ФЛ «Кравченко»;

·  Объекты 49 комплекса, кроме ж/д 49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11, 49/15, д/с 49/12, шк. 49/16;

·  Объекты 52 комплекса, кроме ж/д 52/20а, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28, 52/29;

·  Объекты 53 комплекса, кроме ж/д 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, м-н «Камилла», «Магнит», рынок «Тулпар», ТК «Кама»;

·  Объекты 54 комплекса, кроме ж/д 54/14, 54/24а, прочие 54/24, 54/24А, прочие 54/26, 54/26А, 54/30, НчЭС;

·  ЖК «Солнечный» (блок Б).

Горячее водоснабжение остальных потребителей не прекращается.

Просим жителей города отнестись с пониманием к данной теме, так как гидравлические испытания содействуют устранению возможных аварий осенью и зимой.

Ремонт теплосети проходит более чем на 20 участках по всему городу. Серьезными темпами ведется реконструкция основных тепловодов № 200 (ТЭЦ, Новый город), № 310, 210, БСИ. Работы выполняет филиал АО «Татэнерго» – «Набережночелнинские тепловые сети».

Производится замена старых труб с диаметром 1000 мм на новые с увеличением диаметра на 1200 мм. Это позволит существенно увеличить пропускную способность и снизить технологические потери.

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