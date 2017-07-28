График отключения горячей воды в Челнах

Для проведения IV этапа гидравлических испытаний и плановых ремонтов на тепловых сетях с 8 по 22 августа 2017г. будет произведено отключение горячего водоснабжения у потребителей Автозаводского района, передает пресс-служба исполкома города.

Так, горячей воды не будет во всех домах 24, 25, 46, 48, 50,51, 61, 63, 65 комплексов. Также горячей воды не будет в следующих домах:

· Объекты 22 комплекса, кроме здания 22/01 ДК «КАМАЗ», 22/02 АТЦ «Олимп», 22/06 ООО «Мастер М», «Оранж-Фитнес»;

· Объекты 23 комплекса: ж/дома 23/05(1), 23/07 блоки В, Г, Д, шк.23/08, прочие 23/05А, Б, В;

· Объекты 47 комплекса: ж/дома 47/02, 47/08, 47/14, 47/31, 47/35, 47/36/1, 47/36/5, 47/36/6, шк. 47/09, прочие 47/07, 47/14а, ЗАО «МосВА-К», Сбербанк, ФЛ «Кравченко»;

· Объекты 49 комплекса, кроме ж/д 49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11, 49/15, д/с 49/12, шк. 49/16;

· Объекты 52 комплекса, кроме ж/д 52/20а, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28, 52/29;

· Объекты 53 комплекса, кроме ж/д 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, м-н «Камилла», «Магнит», рынок «Тулпар», ТК «Кама»;

· Объекты 54 комплекса, кроме ж/д 54/14, 54/24а, прочие 54/24, 54/24А, прочие 54/26, 54/26А, 54/30, НчЭС;

· ЖК «Солнечный» (блок Б).

Горячее водоснабжение остальных потребителей не прекращается.

Просим жителей города отнестись с пониманием к данной теме, так как гидравлические испытания содействуют устранению возможных аварий осенью и зимой.

Ремонт теплосети проходит более чем на 20 участках по всему городу. Серьезными темпами ведется реконструкция основных тепловодов № 200 (ТЭЦ, Новый город), № 310, 210, БСИ. Работы выполняет филиал АО «Татэнерго» – «Набережночелнинские тепловые сети».

Производится замена старых труб с диаметром 1000 мм на новые с увеличением диаметра на 1200 мм. Это позволит существенно увеличить пропускную способность и снизить технологические потери.