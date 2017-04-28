График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая

В целях своевременного оказания медицинской помощи населению города Набережные Челны в нерабочие праздничные и в выходные дни 1, 8, 9 мая лечебно-профилактические учреждения будут работать следующим образом:1, 8, 9 мая – дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров будет организовано с 9.00 до 14.00 в поликлиниках взрослой и детской сети. Прием вызовов на дом в поликлиниках будет осуществляться с 9.00 до 13.00 часов.

Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.

Дежурство врачей-офтальмологов детскому населению будет организовано с 9.00 до 14.00 часов согласно графику:1 мая 2017 года в Детской городской поликлинике №58 мая 2017 года в Камском детском медицинском центре9 мая 2017 года в Детской городской поликлинике №3.Круглосуточное дежурство врачей-офтальмологов взрослому и детскому населению будет организовано в «Городской больнице №5».

Круглосуточное дежурство врачей-отоларингологов взрослому населению в «Городской больнице №5», детскому населению «Камском детском медицинском центре».

Круглосуточное оказание неотложной стоматологической помощи взрослому населению будет организовано в «Стоматологической поликлинике №2», детскому населении в «Детской стоматологической поликлинике №1».

Стационары города будут работать круглосуточно.