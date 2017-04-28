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28 апреля в 12:12
График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая
График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая

Прием вызовов на дом в поликлиниках будет осуществляться с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
28 апреля в 12:02
СМИ: Медведев беспокоится за свое политическое будущее
СМИ: Медведев беспокоится за свое политическое будущее

Собеседники, близкие к Кремлю, считают, что с приближением даты президентских выборов в 2018 году позиция Медведева будет становиться  более неустойчивой. Он вряд ли сможет принять в них участие.
28 апреля в 10:31
Наиль Магдеев пригласил челнинцев на субботник (ВИДЕО)
Наиль Магдеев пригласил челнинцев на субботник (ВИДЕО)

В работах по очистке городских территорий с 1 апреля в Набережных Челнах уже приняли участие 51 929 человек.

28 апреля в 09:12
Приставы взыскали с татарстанцев долгов по ЖКХ на 200 млн. рублей
Приставы взыскали с татарстанцев долгов по ЖКХ на 200 млн. рублей

С нерадивыми должниками поступали по закону: проводили беседы, забирали имущество. 8 тысяч татарстанцев оказались в “черном списке” - они не могли выехать за пределы России.
28 апреля в 08:47
Праздничные мероприятия 1 мая в Челнах начнутся в 9:30
Праздничные мероприятия 1 мая в Челнах начнутся в 9:30

В День весны и труда в автограде запланировано большое количество мероприятий.

28 апреля в 08:45
В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей
В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей

Документ подписал Дмитрий Медведев. Это станет возможным, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией, которых может усыновить ВИЧ-инфицированный.

28 апреля в 08:01
Следком РТ: подброшенного к мусоркам ребенка в Челнах хотели убить
Следком РТ: подброшенного к мусоркам ребенка в Челнах хотели убить

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье “покушение на убийство малолетнего”.

27 апреля в 15:17
Исполком планирует закончить ремонт аварийных участков дорог в Челнах к 20 мая
Исполком планирует закончить ремонт аварийных участков дорог в Челнах к 20 мая

На сегодняшний день ямочный ремонт в Набережных Челнах идёт на пр. Мира на участке от пр. Вахитова до пр. Р. Беляева.

27 апреля в 14:53
Челнинцев приглашают посмотреть на выставку пожарной техники
Челнинцев приглашают посмотреть на выставку пожарной техники

На выставке будет выставлено 19 единиц техники, перед каждым автомобилем будет закреплен сотрудник МЧС, который сможет объяснить основные ее функции.

27 апреля в 13:44
Челнинец обнаружил червяка в покупном салате
Челнинец обнаружил червяка в покупном салате

Наиль Габдрахманов купил грибной салат в одном из известных супермаркетов.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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28 апреля 2017г. 15:18

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в 12:12
Рубрика: Вечерка On-Line

График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая

График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая

В целях своевременного оказания медицинской помощи населению города Набережные Челны в нерабочие праздничные и в выходные дни 1, 8, 9 мая лечебно-профилактические учреждения будут работать следующим образом:1, 8, 9 мая – дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров будет организовано с 9.00 до 14.00 в поликлиниках взрослой и детской сети. Прием вызовов на дом в поликлиниках будет осуществляться с 9.00 до 13.00 часов.

Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.

Дежурство врачей-офтальмологов детскому населению будет организовано с 9.00 до 14.00 часов согласно графику:1 мая 2017 года в Детской городской поликлинике №58 мая 2017 года в Камском детском медицинском центре9 мая 2017 года в Детской городской поликлинике №3.Круглосуточное дежурство врачей-офтальмологов взрослому и детскому населению будет организовано в «Городской больнице №5». 

Круглосуточное дежурство врачей-отоларингологов взрослому населению в «Городской больнице №5», детскому населению «Камском детском медицинском центре».

Круглосуточное оказание неотложной стоматологической помощи взрослому населению будет организовано в «Стоматологической поликлинике №2», детскому населении в «Детской стоматологической поликлинике №1».
Стационары города будут работать круглосуточно.

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