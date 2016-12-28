График работы поликлиник в Челнах в праздничные дни

С 1 по 8 января 2017 года лечебно-профилактические учреждения Челнов будут работать, сообщает пресс-служба мэрии.
В праздники и выходные будет организовано дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров с 9:00 до 14:00 в поликлиниках взрослой и детской сети.
Прием вызовов на дом в поликлиниках будет осуществляться с 9:00 до 13:00. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9:00 до 14:00.
Дежурство врачей-офтальмологов детскому населению будет организовано с 9:00 до 14:00 согласно графику:
1 января 2017 года – ГАУЗ «Камский детский медицинский центр»;
2 января 2017 года – ГАУЗ «Детская городская поликлиника №3»;
3 января 2017 года - ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой»;
4 января 2017 года – ГАУЗ «Детская городская поликлиника №6»;
5 января 2017 года – ГАУЗ «Камский детский медицинский центр»;
6 января 2017 года – ГАУЗ «Детская городская поликлиника №3»;
7 января 2017 года – ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой».
8 января 2017 года - ГАУЗ «Детская городская поликлиника №6».
Круглосуточное дежурство врачей-офтальмологов взрослому и детскому населению будет организовано в «Городской больнице №5».
Круглосуточное дежурство врачей-отоларингологов взрослому населению в «Городской больнице №5», детскому населению «Камском детском медицинском центре».
Круглосуточное оказание неотложной стоматологической помощи взрослому населению будет организовано в «Стоматологической поликлинике №2», детскому населении в «Детской стоматологической поликлинике №1».
Стационары города работают круглосуточно.
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