График работы поликлиник в Челнах в праздничные дни

С 1 по 8 января 2017 года лечебно-профилактические учреждения Челнов будут работать, сообщает пресс-служба мэрии.

В праздники и выходные будет организовано дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров с 9:00 до 14:00 в поликлиниках взрослой и детской сети.

Прием вызовов на дом в поликлиниках будет осуществляться с 9:00 до 13:00. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9:00 до 14:00.

Дежурство врачей-офтальмологов детскому населению будет организовано с 9:00 до 14:00 согласно графику:

1 января 2017 года – ГАУЗ «Камский детский медицинский центр»;

2 января 2017 года – ГАУЗ «Детская городская поликлиника №3»;

3 января 2017 года - ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой»;

4 января 2017 года – ГАУЗ «Детская городская поликлиника №6»;

5 января 2017 года – ГАУЗ «Камский детский медицинский центр»;

6 января 2017 года – ГАУЗ «Детская городская поликлиника №3»;

7 января 2017 года – ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой».

8 января 2017 года - ГАУЗ «Детская городская поликлиника №6».

Круглосуточное дежурство врачей-офтальмологов взрослому и детскому населению будет организовано в «Городской больнице №5».

Круглосуточное дежурство врачей-отоларингологов взрослому населению в «Городской больнице №5», детскому населению «Камском детском медицинском центре».

Круглосуточное оказание неотложной стоматологической помощи взрослому населению будет организовано в «Стоматологической поликлинике №2», детскому населении в «Детской стоматологической поликлинике №1».

Стационары города работают круглосуточно.