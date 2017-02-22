График работы Росреестра в Челнах в праздничные дни

Набережночелнинский отдел Управление Росреестра по Республике Татарстан информирует заявителей о графике приема документов в выходные и праздничные дни:
22 февраля – с 8.00 до 16.00;
23-24 февраля – праздничные дни;
В остальные дни прием документов будет вестись в обычном режиме.
Понедельник, Среда, Суббота, Воскресенье – с 8.00 до 17.00.
Вторник – с 10.00 до 20.00.
Четверг – с 10.00 до 19.00.
Пятница – с 7.00 до 16.00.
Напоминаем, в настоящее время прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также прием документов на предоставление сведений из ЕГРН осуществляется ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» - «Мои документы».
В Набережных Челнах офис МФЦ расположен по адресу – ул. Гидростроителей, д.10 (ГЭС 4/2/1).
Более подробная информация о работе МФЦ, контактные данные и режим работы филиалов по всей республике, а также информация о предоставляемых услугах и возможность предварительной записи на прием доступны на портале МФЦ https://uslugi.tatarstan.ru/mfc. или по круглосуточному бесплатному телефону call-центра – 8-800-100-34-34.
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