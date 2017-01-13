График уборки местных проездов и улиц в Челнах на 13 января

В Набережных Челнах для очистки дорог от снега привлекли 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега. Из них 88 единиц техники принадлежат МУП «ПАД», 53 – управляющим компаниям, сообщает пресс-служба исполкома города.

На 13 января запланирована уборка:

Автозаводский район:

08:00-17:30

Пр.Х.Туфана (местный проезд со стороны 14 комплекса)

19:00-06:00

Пр.Х.Туфана (местный проезд со стороны 4,6 комплексов)

Комсомольский район:

08:00-17:30

Ул.Низаметдинова (местный проезд со стороны 15 комплекса)

19:00-06:00

Ул.Аркылы, ул.Тан

Центральный район:

08:00-17:30

Пр.Московский (местный проезд со стороны 2 комплекса)

19:00-06:00

Пр.Московский (местный проезд со стороны 4 комплекса)

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями ТОС устанавливают владельцев транспортных средств, припаркованных к проезжей части и создающих помеху. Согласно законодательству РФ, за остановку-стоянку на проезжей части при создании помехи другим транспортным средствам предусмотрено административное наказание в виде штрафа размере 2 тысяч рублей и эвакуации средства.