График уборки снега в Челнах на 18 января

График уборки местных проездов и улиц трех районов на 18 января

Центральный район:

18.01.2017

1 смена

08:00-17:30

Пр.Чулман (местный проезд со стороны 36 комплекса)

18.01.2017

2 смена

19:00-06:00

Пр.Чулман (местный проезд со стороны 31 комплекса)

Комсомольский район:

18.01.2017

1 смена

08:00-17:30

Переулок Монтажников

18.01.2017

2 смена

19:00-06:00

Бульвар Ямашева

Автозаводский район:

18.01.2017

1 смена

08:00-17:30

Ш.Усманова (со стороны 49 комплекса)

18.01.2017

2 смена

19:00-06:00

Бульвар Цветочный

В Набережных Челнах для очистки дорог от снега привлекли 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега. Из них 88 единиц техники принадлежат МУП «ПАД», 53 – управляющим компаниям. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями ТОС устанавливают владельцев транспортных средств, припаркованных к проезжей части и создающих помеху. Согласно законодательству РФ, за остановку-стоянку на проезжей части при создании помехи другим транспортным средствам предусмотрено административное наказание в виде штрафа размере 2 тысяч рублей и эвакуации средства. Исполнительный комитет обращается к автовладельцам с просьбой следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.