График уборки снега в Челнах на 18 января

График уборки местных проездов и улиц трех районов на 18 января
Центральный район:
18.01.2017
1 смена
08:00-17:30
Пр.Чулман (местный проезд со стороны 36 комплекса)
18.01.2017
2 смена
19:00-06:00
Пр.Чулман (местный проезд со стороны 31 комплекса)
Комсомольский район:
18.01.2017
1 смена
08:00-17:30
Переулок Монтажников
18.01.2017
2 смена
19:00-06:00
Бульвар Ямашева
Автозаводский район:
18.01.2017
1 смена
08:00-17:30
Ш.Усманова (со стороны 49 комплекса)
18.01.2017
2 смена
19:00-06:00
Бульвар Цветочный
В Набережных Челнах для очистки дорог от снега привлекли 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега. Из них 88 единиц техники принадлежат МУП «ПАД», 53 – управляющим компаниям. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями ТОС устанавливают владельцев транспортных средств, припаркованных к проезжей части и создающих помеху. Согласно законодательству РФ, за остановку-стоянку на проезжей части при создании помехи другим транспортным средствам предусмотрено административное наказание в виде штрафа размере 2 тысяч рублей и эвакуации средства. Исполнительный комитет обращается к автовладельцам с просьбой следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.
Комментарии посетителей
сергуня, не переживай ты так. Быть таким же шариковым как ты тоже ведь кому то надо. Кстати, у тебя не плохо...
Перебухали чтоли до посинения))))
123-й хамло, тьфу на тебя бездарь.
https://www.youtube.com/watch?v=pNFr-NxeZZ8
Не верти ему, он вор!
Ага, еще нос ему вареньем помазать, отправить отдыхать весь остаток срока в какую нить ниццу, уступать место...
Девушка, вы то хоть не тупите. Кто вам сказал, что работяги, как вы говорите, мне плохи ? Мне омерзительно то...
Можно погадать на записках под подушку валенках за забор но по воску книге и жечь бумагу не надо Страшно...
Фу какой противный этот 123. Чем плохи тебе простые работяги, чтобы ты белоручка без них делал? В гавне бы жил в...
Ну. И че ? А тебя в лизоблюды еще не позвали ? Ну ты главное своим детишкам тогда объясни - что например диплом...
У профессора есть кучка лизоблюдов в институте, похоже 123-й из них и я даже догадываюсь кто это. Аспирантишка...
И тебе тоже всего хорошего. Паров аммиака от собачьих колбасок лишку не перенюхай. Прощай, “правдивое” чмо ... ...
было бы хорошо, если бы доступ к этим камерам получили все желающие, в прошлом году была возможность смотреть...
сохраняющий не пост президента, а звание президента. а пост у него (в статье написано правильно) - глава...
Жаль мне тебя, судя по твоим текстам ты лгун и неудачник, признай уж это, сделай первый шаг к достойной жизни и...
Да это правнук лейтенанта Шмидта шабашит...
Банк бы такой фигнёй вряд ли страдал, сами себя так дискредитировать. Скорее всего кто-то подбрасывает от...
Дурень, благодаря диплому и довольно приличному количеству цифр “4” и “5” во вкладыше к нему я как раз и не...
Зависть плохое чувство, работай и дальше на своём заводе доходяга.
Конечно, конечно ... Уборщики собачьего дерьма с тротуаров всегда нужны. Ты главное помни, что в каждом деле...