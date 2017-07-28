Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ

Гражданин Индии, которого задержали в Набережных Челнах и позже выслали, подал жалобу в ЕСПЧ, сообщает «Коммерсантъ».

Священнослужитель-волонтер Виктор Иммануэль Мани жил в России с 2001 года. В конце прошлого года на его богослужения начал ходить новый слушатель. Он то и написал заявление в прокуратуру, указав, что священнослужитель предложил ему позвать в церковь друзей и дал ему две брошюры и книгу, то есть занимался миссионерской деятельностью. Набережночелнинский городской суд вынес решение о штрафе в 30 тысяч рублей и депортации Мани.