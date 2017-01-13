Гражданин Турции совращал подростков в Татарстане

Следственный комитет РТ завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Турции 35-летнего Кар Ахмета. Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего («б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), развратных действиях, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч.2 ст. 135 УК РФ), получении сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ), незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних (п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По версии следствия, обвиняемый приехал в Нижнекамск осенью 2015 года. Там он стал знакомиться с подростками и за деньги вступать с ними в интимную близость в саунах и на съемных квартирах. Кроме этого, он распространял среди своих знакомых интимные фотографии.

В мае 2016 года он привел в одну из саун Нижнекамска 13-летнего подростка. Однако администратор сауны узнала мальчика и вызвала полицию. В результате турка задержали и в ходе досмотра на его телефоне изъяли интимные фото и видеозаписи подростков.

Всего по версии следствия от действий Ахмета пострадали четыре подростка 1998, 2002 и 2003 годов рождения. С ними он вступал в интимную близость 16 раз.

Свою вину он не признал и отказался от дачи показаний. Уголовное дело направлено в суд.