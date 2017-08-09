Гринпис назвал туалетную бумагу из Челнов одной из самых экологичных

Организация «Гринпис» назвала туалетную бумагу из Набережных Челнов одной самых экологически чистых. Однако другие местные производители оказались в «красной» зоне по степени урона природе, сообщает «Казанский репортер».
Специалисты Гринпис составили список экологичных производителей туалетной бумаги, и тех, кто использует первичную целлюлозу. Из вторсырья туалетную бумагу производят Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени Титова (бренды Эко-семейка и Туалетная бумага из Набережных Челнов), а также казанская компания «Вторресурсы» (бренд Premium). «Эта бумага предназначена тем, кто чувствует свою личную ответственность за будущее нашей страны и хочет внести свой посильный вклад в сохранение природы России», – отметили в международной организации.
В целом по России насчиталось около 20 компаний по производству бумаги, которую нельзя считать экологичными. Кроме того среди них нашлись и финские, японские, китайские предприятия. Среди неэкологичных брендов оказались три производителя из нашей республики:«Хаят Кимья» из Елабуги и «АТМСС», «Палп Инвест» из Казани.
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