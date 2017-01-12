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12 января в 14:57
В Татарстане начали судить «Братву» из Лениногорска (ВИДЕО)

Им инкриминируют убийства, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и многие другие преступления.

12 января в 14:17
ПФР Челнов: с 2017 года у госслужащих увеличился пенсионный возраст
ПФР Челнов: с 2017 года у госслужащих увеличился пенсионный возраст

По-новому будут уходить на пенсию, например, работники определенных должностей, состоящих на госслужбе налоговых органов, управления статистики, управления федерального казначейства.

12 января в 13:49
Х5 закупила у «КАМАЗа» более 20% новых грузовиков
Х5 закупила у «КАМАЗа» более 20% новых грузовиков

Автомобили оснащены компонентами Daimler – 11,9-литровыми дизельными двигателями с турбонаддувом, соответствующими экологическому стандарту Евро-5.

12 января в 12:21
В Челнах задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся
В Челнах задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся

Водитель оставил место ДТП, но утверждает, что не собирался скрываться. От предложения вызвать «скорую» мальчик сам отказался, сказав, что у него ничего не болит.

12 января в 12:05
Наиль Магдеев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Поздравление опубликовано на официальном сайте исполкома города. День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января.

12 января в 11:32
Киоск напротив здания УВД Челнов, где незаконно продавали алкоголь, снесут
Киоск напротив здания УВД Челнов, где незаконно продавали алкоголь, снесут

Предпринимателю дается 14 дней, чтобы демонтировать нестационарный торговый объект. 

12 января в 11:25
Минимальная цена на водку в России повысится до 219 рублей за поллитра
Минимальная цена на водку в России повысится до 219 рублей за поллитра

Способствуют такие факторы, как  рост акцизов, тарифов на электричество, инфляция, увеличение всех остальных затрат производителей.

12 января в 11:07
В Челнах изъяли почти 9 тыс. литров этилового спирта и фармраствора
В Челнах изъяли почти 9 тыс. литров этилового спирта и фармраствора

На складе в промышленном районе города оперативники обнаружили 8850 литров этилового спирта и фармацевтического антисептического раствора. Документы на них отсутствовали.

12 января в 09:27
Africa Eco Race: КАМАЗы идут на 4 и 5 месте
Africa Eco Race: КАМАЗы идут на 4 и 5 месте

Сегодня  гонщикам предстоит преодолеть кольцевой этап, а уже 13 января спортсмены покинут территорию Мавритании.

12 января в 08:22
В Челнах отпразднуют Старый Новый год
В Челнах отпразднуют Старый Новый год

Массовые гулянья пройдут на площади Азатлык, набережной Тукая и в парке Победы.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Индекс правды: 85%
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Новости

Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
12 января 2017г. 16:20

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В Татарстане начали судить «Братву» из Лениногорска (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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в 13:49
Рубрика: Вечерка On-Line

Х5 закупила у «КАМАЗа» более 20% новых грузовиков

Х5 закупила у «КАМАЗа» более 20% новых грузовиков

X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний, в рамках стратегического партнерства с ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) приобрела 250 грузовых автомобилей новых моделей – 200 грузовых седельных тягачей грузоподъемностью 20 тонн и 50 грузовых пятнадцатитонных фургонов-рефрижераторов, сообщает пресс-служьа компании.

Автомобили КАМАЗ оснащены компонентами Daimler – 11,9-литровыми дизельными двигателями с турбонаддувом, соответствующими экологическому стандарту Евро-5.

Новые транспортные средства компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Челябинске и перевозят крупные партии товаров между распределительными центрами X5.

X5 Retail Group и ПАО «КАМАЗ» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в июне 2016 года. Сотрудничество компаний по этому соглашению предусматривает развитие двусторонних связей, направленных на совершенствование системы транспортного обеспечения X5 Retail Group. Ритейлер закупает грузовую технику у ПАО «КАМАЗ» и его официальных дилеров, а также обслуживает приобретенные автомобили в официальных сервисных центрах компании. 

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