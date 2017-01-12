Х5 закупила у «КАМАЗа» более 20% новых грузовиков

X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний, в рамках стратегического партнерства с ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) приобрела 250 грузовых автомобилей новых моделей – 200 грузовых седельных тягачей грузоподъемностью 20 тонн и 50 грузовых пятнадцатитонных фургонов-рефрижераторов, сообщает пресс-служьа компании.
Автомобили КАМАЗ оснащены компонентами Daimler – 11,9-литровыми дизельными двигателями с турбонаддувом, соответствующими экологическому стандарту Евро-5.
Новые транспортные средства компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Челябинске и перевозят крупные партии товаров между распределительными центрами X5.
X5 Retail Group и ПАО «КАМАЗ» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в июне 2016 года. Сотрудничество компаний по этому соглашению предусматривает развитие двусторонних связей, направленных на совершенствование системы транспортного обеспечения X5 Retail Group. Ритейлер закупает грузовую технику у ПАО «КАМАЗ» и его официальных дилеров, а также обслуживает приобретенные автомобили в официальных сервисных центрах компании.
Комментарии посетителей
че за херня. обкурился наверно
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Не нужна запятая в заголовке, позорники неграмотные.
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