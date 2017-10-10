«Хайер» инвестирует в новый завод в Челнах 50 млн долларов

Объем инвестиций компании Haier в производство стиральных машин в Набережных Челнах составит 50 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Татарстан.

Как рассказала глава представительства Haier в РФ Людмила Романова, в январе 2018 года будет заложен первый камень в основание будущего завода, строительство объекта начнется в апреле того же года, а запуск планируется на июль 2019 года.

«Мы уже приступили к строительству современного, высокотехнологичного индустриального монопарка. Первая очередь — это завод стиральных машин. Сейчас идут размежевание, получение кадастрового паспорта, адаптация проекта, поскольку он разработан в КНР», — сообщила Людмила Романова.

По ее словам, инвестиции составят 50 млн долларов, завод будет производить 500 тысяч стиральных машин в год. Предприятие будет отличаться использованием новейшего автоматизированного оборудования для термопластической упаковки и распыления краски при окрашивании корпуса стиральных машин. Продукция будет ориентирована на местный рынок, планируется достичь 20 процентов рынка России по производству стиральных машин.