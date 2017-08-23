

Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.



Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов

Более 170 человек против помилования 87-летнего Мисбаха Сахабутдинова, отбывающего наказание за убийство травматолога из Челнов в колонии поселка Нижние Вязовые.



В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка

Водитель «ВАЗ-2114» 1991 года рождения не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на девушку 1997 года рождения. Машиной “скорой помощи” она была доставлена в БСМП.



Халикова вернули на КАМАЗ

Бывший Премьер Татарстана вместе с Анатолием Сердюковым станут на камском заводе главными по кадрам и вознаграждениям.



В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку

42-летний мужчина в течение двух месяцев текущего года, используя мобильный телефон, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней школьницы.



Три трамвайных маршрута в Челнах временно меняют схему движения

В связи с ремонтом моста по проспекту Вахитова, с сегодняшнего дня трамваи №6,9 и 10 будут ходить по другому маршруту.



В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России

Завод в Зеленодольске также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.



Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет

Москва впервые дала официальный ответ по этому поводу. С приходом в Кремль Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным, исключений не будет.



Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени

Послание “с энергетическим потенциалом” написано от имени 2000 новоселов, заселявшихся в 39 комплекс 27 лет назад.