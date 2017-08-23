Бывший мэр автограда и бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков назначен председателем комитета по кадрам и вознаграждениям в ПАО «КАМАЗ». Также в состав комитета вошли экс министр обороны РФ Анатолий Сердюков и заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех Сергей Скворцов, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
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|23 августа в 11:09
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом
Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.
|23 августа в 11:07
Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов
Более 170 человек против помилования 87-летнего Мисбаха Сахабутдинова, отбывающего наказание за убийство травматолога из Челнов в колонии поселка Нижние Вязовые.
|23 августа в 11:05
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка
Водитель «ВАЗ-2114» 1991 года рождения не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на девушку 1997 года рождения. Машиной “скорой помощи” она была доставлена в БСМП.
|23 августа в 09:47
Халикова вернули на КАМАЗ
Бывший Премьер Татарстана вместе с Анатолием Сердюковым станут на камском заводе главными по кадрам и вознаграждениям.
|23 августа в 09:33
В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку
42-летний мужчина в течение двух месяцев текущего года, используя мобильный телефон, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней школьницы.
|23 августа в 09:16
Три трамвайных маршрута в Челнах временно меняют схему движения
В связи с ремонтом моста по проспекту Вахитова, с сегодняшнего дня трамваи №6,9 и 10 будут ходить по другому маршруту.
|23 августа в 09:12
В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России
Завод в Зеленодольске также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.
|23 августа в 08:27
Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет
Москва впервые дала официальный ответ по этому поводу. С приходом в Кремль Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным, исключений не будет.
|23 августа в 08:18
Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени
Послание “с энергетическим потенциалом” написано от имени 2000 новоселов, заселявшихся в 39 комплекс 27 лет назад.
|22 августа в 16:32
Челнинцам запретили находиться в лесах
Такие ограничения ввели в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
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