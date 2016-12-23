ХК «Челны» завершает 2016 год в пятерке сильнейших

Дело в том, что в связи с невозможностью участия команды «Кристалл-Юниор» (Саратов) в ближайших матчах Первенства Высшей хоккейной лиги, принято решение об отмене проведения матчей между командами «Кристалл-Юниор» – «Челны», которые должны были состояться 24 и 25 декабря 2016 года в городе Саратове.

Благодаря такому решению челнинской дружине засчитано 6 очков, тем самым команда поднялась на 5 место, чего еще месяц назад нельзя было представить. Напомним, что в начале сезона подопечные Айдара Мусакаева проиграли 8 матчей, но потом благодаря точечной селекции ХК «Челны» выдал 11-матчевую беспроигрышную серию.

Следующий матчи состоятся предварительно 7-8 января 2017 года. Соперник станет известен после завершения всех матчей первого этапа.