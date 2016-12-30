Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников

23-летний челнинец лишился 43 тысячи рублей, решив купить новое снаряжение.

Как оказалось, потерпевший играет в хоккей и для своего увлечения искал спортивную форму. Месяц назад он увидел на сайте бесплатных объявлений заманчивое предложение и вступил в переписку с продавцом пения. Наконец, сделав выбор, 23-летний челнинец договорился с автором объявления о сделке.

По условиям договора молодой мужчина должен был перечислить за снаряжение 43 тысячи рублей. Осуществив же перевод на электронный кошелек продавца, покупатель стал ждать доставки своего заказа. Прошло две недели, но любитель хоккея так и не дождался снаряжения, а его продавец перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, челнинец обратился в полицию. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого и его задержанию, сообщает пресс-служба УМВД города.

Полиция в очередной раз напоминает, решившив воспользоваться интернет-услугами, избегайте каких-либо сделок с виртуальными покупателями. Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, посоветуйтесь с близкими и родственниками. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера – это во всех случаях мошенники.