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30 декабря в 12:05
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников

23-летний парень решил купить себе новую форму, а в итоге остался без денег.

30 декабря в 10:03
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища

Снимать решили у Арского кладбища. Всех желающих ждут сегодня, 30 декабря, в 12:00 на Ершова перед входом на кладбище. Просят прийти и сотрудников банков.

30 декабря в 09:55
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада

Улицы и дворы в Набережных Челнах  погрязли в снежной каше. Погодные условия заставляют дорожные службы в эти дни работать в усиленном режиме.
30 декабря в 09:45
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ

Екатерина Банцырева из Набережных Челнов заняла первое место в конкурсе на звание самой очаровательной сотрудницы МЧС в Татарстане. Голосование проходило на сайте Womans day.
30 декабря в 09:37
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя

В «Народный контроль» поступили 224 жалобы о незаконных продажах алкоголя. Реальных фактов торговли спиртным без лицензий было 11, «фанфуриками» — 36, ночью — 56.

30 декабря в 08:31
В Челнах изменят устав города
В Челнах изменят устав города

Публичные слушания пройдут после праздников.

29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы

1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00. 

29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.

29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда  вызвали и врачей из Казани.
29 декабря в 10:45
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск.  Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
30 декабря 2016г. 19:14

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в 12:05
Рубрика: Вечерка On-Line

Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников

Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников

23-летний челнинец лишился 43 тысячи рублей, решив купить новое снаряжение.

Как оказалось, потерпевший играет в хоккей и для своего увлечения искал спортивную форму. Месяц назад он увидел на сайте бесплатных объявлений заманчивое предложение и вступил в переписку с продавцом пения. Наконец, сделав выбор, 23-летний челнинец договорился с автором объявления о сделке.

По условиям договора молодой мужчина должен был перечислить за снаряжение 43 тысячи рублей. Осуществив же перевод на электронный кошелек продавца, покупатель стал ждать доставки своего заказа. Прошло две недели, но любитель хоккея так и не дождался снаряжения, а его продавец перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, челнинец обратился в полицию. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого и его задержанию, сообщает пресс-служба УМВД города.

Полиция в очередной раз напоминает, решившив воспользоваться интернет-услугами, избегайте каких-либо сделок с виртуальными покупателями. Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, посоветуйтесь с близкими и родственниками. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера – это во всех случаях мошенники. 

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Комментарии:


. 30.12.2016 14:14

вступил в переписку с продавцом пения?

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