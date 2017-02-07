Игорь Шувалов: В Челнах завершилось формирование новой инфраструктуры

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что тенденция получения моногородами статуса территории опережающего развития не означает прекращение поддержки фондом развития моногородов. Об этом он сообщил в интервью «Известиям», отметив, что в России первые три моногорода — Челны, Юрга и Анжеро-Судженск — полностью завершили формирование новой инфраструктуры.

«Они лишатся статуса, но это не значит, что наше сотрудничество с ними закончено. Они приобретают большую защищенность и разнообразие, их экономика становится сложнее, они не настолько зависят от одного предприятия. Если правительство присвоило им статус территории опережающего социально-экономического развития либо ведет еще какую-то работу, наши программы не будут свернуты. Мы будем работать через фонд поддержки моногородов. Уже сейчас три моногорода (Юрга и Анжеро-Судженск Кемеровской области и Набережные Челны Республики Татарстан), получившие поддержку фонда в 2015 году, полностью завершили формирование новой инфраструктуры, необходимой для новых инвестиционных проектов, и мы видим результаты в виде построенных и строящихся промышленных производств — новой экономики наших моногородов», — заявил Шувалов.

Ранее вице-премьер говорил, что Челны в скором времени покинут список депрессивных моногородов.



