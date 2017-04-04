Ильдар Халиков покинул пост премьер-министра Татарстана



Наиль Магдеев - вероятный кандидат на пост Премьер-министра Татарстана

Собственный источник так же сообщил “Вечерке” о том, кто может стать новым мэром Набережных Челнов.



Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия

Ранее в сети СМИ распространили фото этапированного в Москву Александра Соловьева, который подозревается в коррупции.



С 25 апреля в Татарстане вводится особый противопожарный режим

На майские праздники отдыхающим будет запрещено приготовление пищи на открытом огне-кострах и мангалах.



По Челнам наряд на весенний призыв составил 397 человек

Основной акцент будет делаться, как и в предыдущие призывы, на граждан, имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование.



Росстат: Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду

При этом, 75% наемных работников крупных и средних предприятий и организаций находится у черты бедности.



2017 год в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма

Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов с целью привлечения внимания общества к вопросам сохранения и укрепления здоровья населения.



Взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил террорист-смертник

По данным источника ТАСС, смертник находился в середине вагона, возле дверей. В центре вагона была найдена его рука с проводами, их отправили на экспертизу.



СМИ: задержан глава Удмуртии

Источник в правоохранительных органах сообщает, что Александр Соловьёв этапирован в Москву.