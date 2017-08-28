Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»

27 августа состоялся девятый этап многодневки «Вуэльта Испании», в ходе которого велогонщики преодолели 174-километровый равнинный маршрут от испанских Ориуэла до Кумбре дель Соль с финишем в подъем первой категории. В результате победу на этапе одержал британец Кристофер Фрум. Воспитанник челнинской велошколы Ильнур Закарин финишировал пятым, отстав от победителя на 8 секунд.

В общем зачете гонки Ильнур пока замыкает десятку лучших спортсменов - его отставание от все того же лидирующего Фрума составляет 2 минуты и 15 секунд. Сегодня - день отдыха. 29 августа состоится 10-й этап многодневки, гонщики проедут 165 километров по равнине, сообщают "Вести Камаза".