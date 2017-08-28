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28 августа в 13:27
Певица Нюша пригласила челнинцев на свой концерт

Видеозапись опубликовали в группе администрации города Вконтакте.

28 августа в 13:09
Рустам Минниханов встретился с создателем криптовалюты Ethereum
Рустам Минниханов встретился с создателем криптовалюты Ethereum

Виталик Бутерин прибыл в Казань для участия во всероссийской конференции «Блокчейн: новая нефть России».

28 августа в 12:45
Министерство экономики Татарстана: Елизавета Пескова ошиблась
Министерство экономики Татарстана: Елизавета Пескова ошиблась

По сообщению ведомства, Артём Здунов участие в летнем кампусе Президентской академии в этом году не принимал.

28 августа в 12:05
В Челнах будут “крутить” кино под открытым небом
В Челнах будут “крутить” кино под открытым небом

Все киносеансы в парке Победы в рамках фестиваля летнего кино будут бесплатными.

28 августа в 11:33
В Татарстане к новому учебному году откроют “горячую линию”
В Татарстане к новому учебному году откроют “горячую линию”

На вопросы граждан ответят представители министерства образования и науки, МВД и МЧС

28 августа в 11:03
Дочь Дмитрия Пескова обвинила минэкономики Татарстана в воровстве
Дочь Дмитрия Пескова обвинила минэкономики Татарстана в воровстве

По словам Лизы, чиновники украли идею ее друга, который придумал базу данных студентов, содержащую из резюме, специализацию и стаж.

28 августа в 10:58
Соцсети: в Челнах пожарные спасли мальчика из горящей квартиры
Соцсети: в Челнах пожарные спасли мальчика из горящей квартиры

Сегодня в городе загорелась квартира в одном из домов 50 комплекса.

28 августа в 10:54
В Татарстане мама с двумя дочками найдены мертвыми в бане
В Татарстане мама с двумя дочками найдены мертвыми в бане

Согласно предварительной версии, женщина и ее дети отравились угарным газом.

28 августа в 10:26
Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»
Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»

Челнинский велогонщик держится в десятке лучших общего зачета, отставание от лидирующего Кристофера Фрума составляет 2 минуты и 15 секунд.
28 августа в 08:43
В Татарстане в поле заживо сгорел мужчина
В Татарстане в поле заживо сгорел мужчина

В Альметьевском районе в поле заживо сгорел мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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28 августа 2017г. 13:39

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Певица Нюша пригласила челнинцев на свой концерт
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в 10:26
Рубрика: Вечерка On-Line

Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»

Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»

27 августа состоялся девятый этап многодневки «Вуэльта Испании», в ходе которого велогонщики преодолели 174-километровый равнинный маршрут от испанских Ориуэла до Кумбре дель Соль с финишем в подъем первой категории. В результате победу на этапе одержал британец Кристофер Фрум. Воспитанник челнинской велошколы Ильнур Закарин финишировал пятым, отстав от победителя на 8 секунд.
В общем зачете гонки Ильнур пока замыкает десятку лучших спортсменов - его отставание от все того же лидирующего Фрума составляет 2 минуты и 15 секунд. Сегодня - день отдыха. 29 августа состоится 10-й этап многодневки, гонщики проедут 165 километров по равнине, сообщают "Вести Камаза".

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