Ильсур Метшин обещал побриться налысо, если “Рубин” попадет в Лигу Европы

Такое обещание мэр Казани и президент ФК «Рубин» дал в интервью «Известиям», но, как выяснилось, вовсе не потому, что настолько не верит в свою команду.

— Если «Рубин» попадет в Лигу Европы уже на следующий сезон, есть уверенность, что сможете соответствовать финансовому fair play УЕФА? - спросил у Метшина журналист.



— В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья. А что касается финансового fair play, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим.