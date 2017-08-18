IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!

ДЕНЬ IMAX
19 августа в 19:00 объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашают на Всероссийский День IMAX.
Здесь будут все. А где будешь ты? Вход свободный. Количество мест и подарков ограничено.
Зрители смогут бесплатно увидеть презентацию лучших блокбастеров этого года в формате с уникальными звуковыми характеристиками и непревзойденным качеством изображения, а также получить памятные сувениры и подарки.
День IMAX проходит уже в четвертый раз и традиционно пользуется популярностью гостей. В этом году, благодаря объединению киносетей «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», он будет проведен в 26 кинотеатрах страны для более 8 000 зрителей.
Фестиваль IMAX
C 24 по 30 августа в кинотеатрах объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ежегодный Фестиваль Зрелищных Фильмов IMAX. В рамках фестиваля на экраны кинозалов IMAX вернуться лучшие блокбастеры последних двух лет по специальной цене.
Фильмы Фестиваля Зрелищных Фильмов IMAX 2017:
- Логан (2017)
- Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (2017)
- Стражи Галактики. Часть 2 (2017)
- Конг: Остров черепа (2017)
- Притяжение (2017)
- Экипаж (2016)
- Доктор Стрэндж (2016)
- Kingsman: Секретная служба (2015)
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
Создается впечатление, что Вы очень неравнодушны к Мингалимову - слишком уж предвзятое отношение. Так может...
А что мешает преподавателю вуза повторить школьную программу по русскому языку, чтобы не выглядеть в глазах...
Если анализировать данный конкретный случай - у Мингалимова Рузиля не только с сарказмом, но и с логикой всё...
А почему Раушан Валиуллин до сих пор работает в школе? Какие оценки он ставит ученикам, которые не разделяют...
Ох, только бумагу портить.
А как наказал то 4 министров?
Кое-кто давно тратил деньги уже на чужих дочерей. Не всё так однозначно и с врачом, и с бабаем, которого он...