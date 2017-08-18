IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!

ДЕНЬ IMAX

19 августа в 19:00 объединенная сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашают на Всероссийский День IMAX.

Здесь будут все. А где будешь ты? Вход свободный. Количество мест и подарков ограничено.



Зрители смогут бесплатно увидеть презентацию лучших блокбастеров этого года в формате с уникальными звуковыми характеристиками и непревзойденным качеством изображения, а также получить памятные сувениры и подарки.

День IMAX проходит уже в четвертый раз и традиционно пользуется популярностью гостей. В этом году, благодаря объединению киносетей «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», он будет проведен в 26 кинотеатрах страны для более 8 000 зрителей.

Фестиваль IMAX

C 24 по 30 августа в кинотеатрах объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ежегодный Фестиваль Зрелищных Фильмов IMAX. В рамках фестиваля на экраны кинозалов IMAX вернуться лучшие блокбастеры последних двух лет по специальной цене.

Фильмы Фестиваля Зрелищных Фильмов IMAX 2017:

- Логан (2017)

- Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (2017)

- Стражи Галактики. Часть 2 (2017)

- Конг: Остров черепа (2017)

- Притяжение (2017)

- Экипаж (2016)

- Доктор Стрэндж (2016)

- Kingsman: Секретная служба (2015)