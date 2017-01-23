Информационная политика мэра Челнов изменится

Сегодня мэр города Наиль Магдеев представил общественности начальника управления информационной политики и по связям с общественностью.

Римма Мухаметзянова журналист по образованию, до этого времени занимала должность директора центра медиакоммуникаций Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

"Мэр города намерен перестроить работу по информированию общественности, поэтому пригласил на эту должность меня. Я скорее эксперт, нежели чиновник, поэтому вижу свою работу в выстраивании механизмов коммуникации местной власти и челнинцев. Всегда открыта к сотрудничеству"- прокомментировала Римма Мухаметзянова.

В управление по информационной политике входят два отдела - отдел по связям с общественностью, возглавляемый Рустамом Галиуллиным и отдел по работе со СМИ, начальником которого является Татьяна Колесникова.