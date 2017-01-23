Информационная политика мэра Челнов изменится

Сегодня мэр города Наиль Магдеев представил общественности начальника управления информационной политики и по связям с общественностью.
Римма Мухаметзянова журналист по образованию, до этого времени занимала должность директора центра медиакоммуникаций Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
"Мэр города намерен перестроить работу по информированию общественности, поэтому пригласил на эту должность меня. Я скорее эксперт, нежели чиновник, поэтому вижу свою работу в выстраивании механизмов коммуникации местной власти и челнинцев. Всегда открыта к сотрудничеству"- прокомментировала Римма Мухаметзянова.
В управление по информационной политике входят два отдела - отдел по связям с общественностью, возглавляемый Рустамом Галиуллиным и отдел по работе со СМИ, начальником которого является Татьяна Колесникова.
Комментарии посетителей
Мало ли чего я знаю и умею... Когда болеет ребёнок, все мы становимся просто истеричными мамами... А 2 года назад...
Информационной политике. Про журналиста же пишите.
Катерине: к вам отнеслись по-человечески по-тому что вы сама врач из Челнов,знаете грамотно болезни,симптомы...
С 14 января 2017 г. расписание движения маршрутов следующее: Из Елабуги (ост. 4 мкрн): 6:00, 6:30, 7:20, 7:50, 10:25, 11:30, 12:20, 13:00,...
И все же ,даже сам челнинский модник,был скопирован от и до(контент,аватарка и прочее) с “казанского модника”...
Нужно расписание челнинского автобуса № 114, редакция опубликуйте его пожалуйста.
столько лет ездил автобус-никому не мешал! а сейчас, видите ли, нельзя по городу ездить! все для людей. Верните...
больная какая-то
Такая группа есть. В статье смогла привести примеры постов, которые хоть как-то (по соображениям цензуры)...
Маленькая хитрость, или как перевести на практическую плоскость вангование вадика. Все очень просто - все...
Сергей, утрешься. Тебе не в первой.
Этот 123 всех уже слюной забрызгал. Глупыш))))
https://vk.com/public138166425
Еще один прыщ на ... СиРОЖА, ты же из другой ветки. Там где непришитые бездипломники живописуют как здорово...
Проверили, такой группы, про которую Вы пишите, в соцсетях нет. Пенсионеры , конечно не могу т проверить, а...
Что за бред Вы пишите?! Вам, наверное, минимум 60. Это тема, во-первых, для 90-х (и то с натягом), во-вторых, для...
Этот 123 даже троллить не умеет, какие то дешёвые и глупые посты ученика 3 класса. Застыл мальчик в развитие....
Вот и не кипи. А то как у тебя бомбануло, гавнюк. Аж на три высера с перерывом в минуту расписало. Я понимаю, в...
Да и зачем им снег чистить и помойные бачки если ты есть
Не думал, что здесь оскорбления пропускают, и мат. хорош кипеть г*вн*м