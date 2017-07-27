Исполком Челнов готов заплатить около 90 млн рублей за здание «Колизея» для татарского драмтеатра

Сделку по передаче здания бывшего развлекательного комплекса городу планируют завершить в сентябре. Исполком Челнов уже вышел на владельца, однако пока процесс затягивается из-за отсутствия у него всех нужных документов.
– Этот процесс он в рабочем плане идет. Мы думаем, что наверное к концу третьего квартала – осенью – выйдем, чтобы окончательно подписать все документы по договору, – рассказал сегодня на пресс-конференции мэр города Наиль Магдеев. – Сумма ориентировочно около 90 миллионов рублей. Я говорю ориентировочно, потому что мы еще раз третью оценку заказали. Она проводится независимыми оценщиками для того, чтобы у нас была бы полная объективная картина по стоимости этого объекта.
В добавок глава города заметил, что надеется на поддержку со стороны республики. Так, исполком готов взять на себя бремя покупки здания, а на расходы по капитальному ремонту, которые «несопоставимо выше» суммы, которую озвучил Магдеев, надеются получить из республиканского бюджета.
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