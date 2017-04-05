Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер

Во время теракта в Санкт-Петербурге пострадала 21-летняя студентка из Набережных Челнов Анна Стужина. Анна – студентка Восточного института Санкт-Петербурга.
3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.
«Я была в том самом вагоне, где прогремел взрыв, примерно в трех шагах. Во время взрыва мне обожгло огнем обе руки. В вагоне - кровь и грязь. Чудом удалось выбраться из выбитого окна в двери. После того, как вышла из метро, сразу обратилась к медикам, они сказали, что с ожогами нужно обращаться в травмпукт. Но я побоялась туда ехать одна и отправилась домой. Там дождалась сестру, которая и вызвала скорую помощь», - цитирует Анну пресс-службу исполкома города.
В настоящее время Анна Стужина находится в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, как сообщает группа Вконтакте «Теракт Санкт Санкт-Петербург Скорбим..» девушку перевели из реанимации в ожоговое отделение, ее состояние стабилизируется, температура нормальная.
По поручению мэра города Наиля Магдеева Исполнительный комитет организует и оплачивает поездку матери Анны в Санкт-Петербург, которая отправится к дочери в пятницу.
Комментарии посетителей
нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
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Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!