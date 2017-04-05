Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер

Во время теракта в Санкт-Петербурге пострадала 21-летняя студентка из Набережных Челнов Анна Стужина. Анна – студентка Восточного института Санкт-Петербурга.

3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.

«Я была в том самом вагоне, где прогремел взрыв, примерно в трех шагах. Во время взрыва мне обожгло огнем обе руки. В вагоне - кровь и грязь. Чудом удалось выбраться из выбитого окна в двери. После того, как вышла из метро, сразу обратилась к медикам, они сказали, что с ожогами нужно обращаться в травмпукт. Но я побоялась туда ехать одна и отправилась домой. Там дождалась сестру, которая и вызвала скорую помощь», - цитирует Анну пресс-службу исполкома города.

В настоящее время Анна Стужина находится в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, как сообщает группа Вконтакте «Теракт Санкт Санкт-Петербург Скорбим..» девушку перевели из реанимации в ожоговое отделение, ее состояние стабилизируется, температура нормальная.

По поручению мэра города Наиля Магдеева Исполнительный комитет организует и оплачивает поездку матери Анны в Санкт-Петербург, которая отправится к дочери в пятницу.