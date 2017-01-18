Исполком Челнов опубликовал очередной график уборки дорог

|18 января в 10:04
Они будут требовать санации их умирающих банков. Организаторы надеются собрать не менее 1 000 человек
|18 января в 09:19
Исполнительный комитет обращается к автовладельцам с просьбой следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.
|17 января в 17:57
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.
|17 января в 14:10
Речи о закрытии школ и приостановление учебного процесса пока не идет.
|17 января в 12:43
В настоящее время сотрудники службы безопасности проверяют записи камер видеонаблюдения с целью расследования причин данного инцидента.
|17 января в 11:21
По словам очевидцев, это произошло в 47 микрорайоне Нового города.
|17 января в 10:32
Чтобы остановить несовершеннолетних нарушителей, автоинспекторы выставили фуру, которая перегородила трассу.
|17 января в 08:25
В городе для очистки дорог от снега привлекли 141 единицу техники: снегопогрузчики, гусеничный трактор, грейдера, фронтальные погрузчики, КАМАЗы для вывоза снега.
|17 января в 08:22
Роспотребнадзор по РТ сообщает о начале эпидемии острых респираторных вирусных инфекций в республике: показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 62,1%.
|17 января в 08:18
Они установлены на домах и объектах социально-культурного назначения, чтобы обеспечивать видеонаблюдение за домом, парковкой, детской площадкой, двором.
Комментарии посетителей
Не верти ему, он вор!
Ага, еще нос ему вареньем помазать, отправить отдыхать весь остаток срока в какую нить ниццу, уступать место...
Девушка, вы то хоть не тупите. Кто вам сказал, что работяги, как вы говорите, мне плохи ? Мне омерзительно то...
Можно погадать на записках под подушку валенках за забор но по воску книге и жечь бумагу не надо Страшно...
Фу какой противный этот 123. Чем плохи тебе простые работяги, чтобы ты белоручка без них делал? В гавне бы жил в...
Ну. И че ? А тебя в лизоблюды еще не позвали ? Ну ты главное своим детишкам тогда объясни - что например диплом...
У профессора есть кучка лизоблюдов в институте, похоже 123-й из них и я даже догадываюсь кто это. Аспирантишка...
И тебе тоже всего хорошего. Паров аммиака от собачьих колбасок лишку не перенюхай. Прощай, “правдивое” чмо ... ...
было бы хорошо, если бы доступ к этим камерам получили все желающие, в прошлом году была возможность смотреть...
сохраняющий не пост президента, а звание президента. а пост у него (в статье написано правильно) - глава...
Жаль мне тебя, судя по твоим текстам ты лгун и неудачник, признай уж это, сделай первый шаг к достойной жизни и...
Да это правнук лейтенанта Шмидта шабашит...
Банк бы такой фигнёй вряд ли страдал, сами себя так дискредитировать. Скорее всего кто-то подбрасывает от...
Дурень, благодаря диплому и довольно приличному количеству цифр “4” и “5” во вкладыше к нему я как раз и не...
Зависть плохое чувство, работай и дальше на своём заводе доходяга.
Конечно, конечно ... Уборщики собачьего дерьма с тротуаров всегда нужны. Ты главное помни, что в каждом деле...
СЛАВА ГЕРОЯМ РОССИИ !
да уж поболе доходяг инженеришек на КамАЗе зарабатываю и кризис по барабану.
Правильно профессор говорит. Бедность это динамит.... Надо чиновникам и олигархам кое-что отстёгивать из...
А ты, Ильдар, раз учился плохо, теперь работай хорошо именно руками. По принципу - бери (на лопату навоза)...