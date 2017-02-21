Исполком Челнов отказался выделять помещение для борцов с коррупцией

Челнинским борцам с коррупцией пришел отказ в выделении бесплатного помещения, где планировалось вести прием граждан, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на письмо челнинского исполкома, адресованное члену экспертного совета при управлении администрации президента РФ по вопросам противодействия коррупции, председателю центра противодействия коррупции в органах государственной власти Виктору Костромину.
В послании за подписью сити-менеджера Рината Абдуллина исполком сообщает, что в настоящее время в городе отсутствуют свободные помещения муниципальной собственности, подходящие для работы регионального отделения центра противодействия коррупции в органах госвласти.
Как стало известно, от лица Костромина письма с просьбой оказать помощь в виде выделения из нежилого фонда в безвозмездное пользование помещения от 100 кв. м со стационарным телефоном в доступном гражданам месте были отправлены мэру Казани Ильсуру Метшину и мэру Челнов Наилю Магдееву еще 19 января. Ответ от челнинцев пришел 17 февраля, из Казани пока никакой реакции не последовало.
Напомним, руководителем регионального отделения утвержден депутат горсовета Челнов Сергей Яковлев, прославившийся разоблачительными письмами в адрес властей автограда.
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