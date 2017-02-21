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21 февраля в 11:48
Бассейн, в котором утонула челнинская школьница, закрыли по решению суда
Бассейн, в котором утонула челнинская школьница, закрыли по решению суда

Проверка выявила 16 нарушений требований пожарной безопасности.

21 февраля в 10:23
Православные байкеры Челнов приглашают на мотомасленницу
Православные байкеры Челнов приглашают на мотомасленницу

Организаторы обещают веселую народную музыку с хороводом, конкурсы для детей и взрослых, блины и чай.

21 февраля в 08:31
Главный санитарный врач Челнов обеспокоен нарушениями осанки у школьников
Главный санитарный врач Челнов обеспокоен нарушениями осанки у школьников

Проблемы с осанкой и зрением возникают у детей из-за устаревшей мебели и недостаточной освещенности помещений в учебных заведениях города.

21 февраля в 08:23
«Белые медведи» из Челнов стали победителями турнира по хоккею
«Белые медведи» из Челнов стали победителями турнира по хоккею

Второе место заняла команда «Юность», третье – команда «Исток».

21 февраля в 08:12
Исполком Челнов отказался выделять помещение для борцов с коррупцией
Исполком Челнов отказался выделять помещение для борцов с коррупцией

В письме за подписью сити-менеджера Рината Абдуллина исполком сообщает, что в настоящее время в городе отсутствуют свободные помещения муниципальной собственности.
20 февраля в 16:47
В Челнах врачи спасли ребенка, который чуть не погиб, подавившись яблоком
В Челнах врачи спасли ребенка, который чуть не погиб, подавившись яблоком

Мальчик в возрасте 1 года был доставлен в шоковый зал БСМП в 14.51 часов 19 февраля. Сейчас ребенок в состоянии комы находится в КДМЦ под наблюдением врачей.
20 февраля в 16:33
Рособрнадзор лишил аккредитации челнинский педуниверситет
Рособрнадзор лишил аккредитации челнинский педуниверситет

Рособрнадзор сообщил о лишении госаккредитации Набережночелнинского государственного педагогического университета. Вуз не сможет выдавать дипломы по дисциплине «Экономика и управление (бакалавриат)».
20 февраля в 12:57
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проводит опрос среди горожан
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20 февраля в 12:27
Экс-председателя правления БТА-Казань на три года отправили в колонию
Экс-председателя правления БТА-Казань на три года отправили в колонию

Из-за неумелой брокерской деятельности, 44-летний Руслан Алимов потерял вклады на сумму 1,6 млрд рублей.

20 февраля в 11:50
В Челнах отпразднуют Масленицу
В Челнах отпразднуют Масленицу

Это неделя вкусной пищи и кулачных боев, после которой у православных начинается Великий пост.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
21 февраля 2017г. 12:04

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в 08:12
Рубрика: Вечерка On-Line

Исполком Челнов отказался выделять помещение для борцов с коррупцией

Исполком Челнов отказался выделять помещение для борцов с коррупцией

Челнинским борцам с коррупцией пришел отказ в выделении бесплатного помещения, где планировалось вести прием граждан, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на письмо челнинского исполкома, адресованное члену экспертного совета при управлении администрации президента РФ по вопросам противодействия коррупции, председателю центра противодействия коррупции в органах государственной власти Виктору Костромину. 

В послании за подписью сити-менеджера Рината Абдуллина исполком сообщает, что в настоящее время в городе отсутствуют свободные помещения муниципальной собственности, подходящие для работы регионального отделения центра противодействия коррупции в органах госвласти.

Как стало известно, от лица Костромина письма с просьбой оказать помощь в виде выделения из нежилого фонда в безвозмездное пользование помещения от 100 кв. м со стационарным телефоном в доступном гражданам месте были отправлены мэру Казани Ильсуру Метшину и мэру Челнов Наилю Магдееву еще 19 января. Ответ от челнинцев пришел 17 февраля, из Казани пока никакой реакции не последовало.

Напомним, руководителем регионального отделения утвержден депутат горсовета Челнов Сергей Яковлев, прославившийся разоблачительными письмами в адрес властей автограда.

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