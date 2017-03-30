Исполком Челнов подвел итоги марта

Так, пресс-служба напомнила о том, что:

- В Набережных Челнах прошло публичное обсуждение застройки общественных пространств, в том числе площади Азатлык. В мероприятии приняли участие мэр автограда Наиль Магдеев и помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман.

- Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыл в Челнах комплекс по переработке мяса птицы «Агросила “Челны-МПК”».

- 7 марта предприятие автомобильных дорог приступило к ямочному ремонту.

- В Челнах прошло заседание общественного Совета по утверждению кандидатов на Съезд народов Татарстана. За список из 43 человек члены Совета проголосовали единогласно.

- Начался капремонт жилого фонда. Всего в этом году в программу капитального ремонта вошли 147 домов на общую сумму более 1 млрд рублей.

- Прошла Всероссийская конференция по вопросам развития территорий опережающего социально-экономического развития.

- В Челнах вручили юбилейный 35-тысячный сертификат на материнский капитал.

Эти и другие факты пресс-служба исполкома города оформила в виде инфографики.