Исполком Челнов подвел итоги марта

Так, пресс-служба напомнила о том, что:
- В Набережных Челнах прошло публичное обсуждение застройки общественных пространств, в том числе площади Азатлык. В мероприятии приняли участие мэр автограда Наиль Магдеев и помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман.
- Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыл в Челнах комплекс по переработке мяса птицы «Агросила “Челны-МПК”».
- 7 марта предприятие автомобильных дорог приступило к ямочному ремонту.
- В Челнах прошло заседание общественного Совета по утверждению кандидатов на Съезд народов Татарстана. За список из 43 человек члены Совета проголосовали единогласно.
- Начался капремонт жилого фонда. Всего в этом году в программу капитального ремонта вошли 147 домов на общую сумму более 1 млрд рублей.
- Прошла Всероссийская конференция по вопросам развития территорий опережающего социально-экономического развития.
- В Челнах вручили юбилейный 35-тысячный сертификат на материнский капитал.
Эти и другие факты пресс-служба исполкома города оформила в виде инфографики.
Комментарии посетителей
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
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типичная путинская бестолочь, других критикуете, сами ничего не делаете !!!я не сторонник Навального, народ...
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Мы не смотрим “зомбоящик”, мы роемся только на помойках Интернета, находим там фразы типа “Единая Россия...
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