Исполком Челнов разыграл право торговать в подземках

Исполнительный комитет Челнов провел открытые торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества на помещения в 19-и подземных переходах, в которых осуществляется предпринимательская деятельность. Торги проводились по 376 лотам. Всего в муниципальной собственности города находятся 29 помещений подземных пешеходных переходов, отмечает пресс-служба мэрии города.

По результатам аукционов заключены 256 договоров аренды с перечислением в городской бюджет ежемесячной арендной платы в сумме 590 000 рублей без учета коммунальных услуг. По остальным лотам заявки на участие в аукционе не поступали. В основном заявителями на участие в торгах стали предприниматели, ранее занимающие площади в подземных переходах.

Как отмечает пресс-служба, в подземках запрещается реализовывать любую спиртосодержащую продукцию (пиво, алкогольную и парфюмерную продукцию, средства медицинского назначения и т.п.) и продовольственные товары без заводской упаковки (ввиду отсутствия в помещениях подземных переходов водоснабжения и водоотведения).