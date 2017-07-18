Исполком Челнов сэкономил 64,4 млн рублей бюджетных средств

По данным портала госзакупок, в исполнительном комитете города снижена цена государственных закупок на 8,2%. Подобный положительный экономический результат достигнут благодаря прозрачному размещению муниципальных заказов на электронных аукционах, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечает начальник отдела муниципального заказа Азамат Вильданов, за январь–июнь 2017 года по городу Набережные Челны было проведено 945 электронных аукционов. В данном случае экономия бюджетных средств составила 52,7 млн. рублей.

Электронные аукционы ориентированы на создание равных конкурентных условий для участников закупки и эффективное использование бюджетных средств.

Также свою роль сыграла и организация закупок малого объема до 100 и 400 тысяч рублей на биржевом закупочном модуле. Экономия бюджетных средств при проведении закупок в данном модуле составила – 11,7 млн рублей.