Исполком опубликовал карту изменения маршрутов

В связи с производством дорожных работ с 21 по 24 июля будет закрыто движение автотранспорта по Московскому проспекту на участке от улицы Беляева в сторону Нового города.
Измененная схема движения автобусного маршрута №3:
Маршрут движения: «Автостанция – пр. Мусы Джалиля - Набережночелнинский проспект –пр.Мира – Автозаводский пр. - пр. Московский– ул. В.Полякова - пр.Яшьлек – пр.Мира - Набережночелнинский проспект – пр. Мусы Джалиля - Автостанция.
Измененная схема движения автобусного маршрута №11:
Маршрут движения: «Автостанция – пр. Мусы Джалиля - Набережночелнинский проспект –пр.Мира – Автозаводский пр. – пр.Чулман – ул.Ак.Королева - Набережночелнинский проспект – пр. Мусы Джалиля - Автостанция.
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