Исполком отчитался: более 2000 кв.м. дорожного полотна приведено в порядок в Челнах

В Набережных Челнах продолжается ямочный ремонт дорог. С применением установки ПМ-107 («Рециклеры») общая площадь отремонтированных дорог составляет 2 093 кв.м дорог, в том числе: по Центральному району отремонтировано 1 112 кв.м; по Автозаводскому району отремонтировано 487 кв.м; по Комсомольскому району отремонтировано 494 кв.м., передает пресс-служба исполкома города.

С 16 апреля предприятие приступило к ямочному ремонту дорог с применением трех установок РД-925 («Кохер»). На сегодняшний день выполнен ямочный ремонт на площади 761 кв.м, в том числе: по Центральному району отремонтировано 606 кв.м; по Автозаводскому району отремонтировано 134 кв.м; по Комсомольскому району отремонтировано 21 кв.м.

В первую очередь служба ремонтирует те участки, на которые указывают горожане через «Народный контроль». На сегодня это дорога по ул. Комарова, Хади Такташа, а также пр. Шамиля Усманова в сторону пр. Дружбы народов.

Предприятие автодорог использует передвижные установки. С их помощью ямы латают «литой смесью», которая представляет собой массу старого асфальта. Его разогревают до 180 градусов и смешивают с новым битумом. Такая смесь порой крепче, чем новый асфальт, и её можно наносить при минусовой температуре.