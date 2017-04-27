Исполком планирует закончить ремонт аварийных участков дорог в Челнах к 20 мая

На сегодняшний день ямочный ремонт в Набережных Челнах идет на проспекте Мира на участке от проспекта Вахитова до проспекта Р. Беляева. Со стороны 17, 18 комплексов на проспекте Мира ремонтируют местные проезды.

«Аварийный ремонт планируем закончить к 20 мая, но ямочный ремонт продлится все лето. Работа идет не только по проспектам города, у нас есть заказы от управляющих компаний. Нужен и ремонт внутриквартальный», - цитирует пресс-служба исполкома города и.о. заместителя директора МУП «ПАД» по производству Фаниля Гамирова.

Гамиров добавил, что 15 апреля в Набережных Челнах запустили новый асфальтовый завод.