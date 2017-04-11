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11 апреля в 11:12
Татфондбанк признан банкротом
Татфондбанк признан банкротом

Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.

11 апреля в 09:20
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»

Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.

11 апреля в 08:37
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.
11 апреля в 08:27
КАМАЗ начал сборку нового грузовика
КАМАЗ начал сборку нового грузовика

Топливный бак будет рассчитан на 695 литров. В машине в качестве дополнительной опции может быть поставлен предпусковой подогреватель двигателя или второго спального места.

11 апреля в 08:17
Челны получат 47,6 миллионов рублей на развитие бизнеса
Челны получат 47,6 миллионов рублей на развитие бизнеса

На компенсацию затрат по программам «Лизинг-грант» и «Поддержка субъектов социального предпринимательства» город получит субсидию из республиканского бюджета.
11 апреля в 08:03
Алишер Усманов подаст в суд на Алексея Навального за клевету
Алишер Усманов подаст в суд на Алексея Навального за клевету

Ранее оппозиционер отправил заявление в СКР о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена Усманова.

11 апреля в 08:00
Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды
Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды

Накануне на месте аварии побывала рабочая группа во главе с руководителем исполнительного комитета города Ринатом Абдуллиным.

10 апреля в 16:50
Прокуратура Челнов не нашла подтверждения родственным связям между чиновниками
Прокуратура Челнов не нашла подтверждения родственным связям между чиновниками

Напомним, что о возможном родстве сообщил депутат горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев.

10 апреля в 16:33
В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента
В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента

На работу законодательных органов на федеральном и муниципальном уровнях в 2017 году будет потрачено 13 млрд. рублей, а на федеральное и региональные правительства - 6 миллиардов.
10 апреля в 14:05
В Челнах байкеры откроют сезон выступлением «7Б» и мотопробегом
В Челнах байкеры откроют сезон выступлением «7Б» и мотопробегом

Российская рок-группа «7Б» бесплатно выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах. Байкеры соберутся 13 мая в 12:00 на автозаправочной станции на Альметьевском тракте.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
11 апреля 2017г. 12:01

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в 08:00
Рубрика: Вечерка On-Line

Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды

Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды

Жители 65 микрорайона с прошлого четверга сидят без горячей воды. Накануне на месте побывала рабочая группа во главе с руководителем Исполнительного комитета города Ринатом Абдуллиным, службами «Челныводоканал».

Как сообщает пресс-служба исполкома города, причина - авария на хозбытовой канализации, находящейся на балансе ЗАО «ФОН». Для того, чтобы не затопило подвалы, было принято решение ограничить подачу горячей воды, установить насосы, службы «Челныводоканал» выполнили полную инспекцию трубы. Параллельно ведется инспекция трубы в сторону основного коллектора.

Сегодня будет начата подача горячей воды по графику, отмечают в мэрии, начнутся работы по замене поврежденной трубы. 


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