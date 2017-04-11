Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды

Жители 65 микрорайона с прошлого четверга сидят без горячей воды. Накануне на месте побывала рабочая группа во главе с руководителем Исполнительного комитета города Ринатом Абдуллиным, службами «Челныводоканал».

Как сообщает пресс-служба исполкома города, причина - авария на хозбытовой канализации, находящейся на балансе ЗАО «ФОН». Для того, чтобы не затопило подвалы, было принято решение ограничить подачу горячей воды, установить насосы, службы «Челныводоканал» выполнили полную инспекцию трубы. Параллельно ведется инспекция трубы в сторону основного коллектора.

Сегодня будет начата подача горячей воды по графику, отмечают в мэрии, начнутся работы по замене поврежденной трубы.



