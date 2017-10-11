Исполнители песен могут подать заявку на конкурс «Татар моны-2017»

Международный телевизионный конкурс молодых исполнителей «Татар моны-2017» объявил о приеме заявок. Как сообщается на сайте Министерства культуры РТ, к участию приглашаются исполнители татарской песни. В конкурсе могут принять участие исполнители татарских музыкальных произведений в возрасте от 15 до 35 лет, вокальные и инструментальные ансамбли.
Конкурс проводится в три тура. Первый тур пройдет заочно 4 ноября – состоится отбор по присланным видео- и аудиозаписям. Второй и третий туры пройдут в Казани с 21 ноября по 25 ноября в прямом эфире телеканала «ТНВ».
Победители конкурса будут награждены дипломами лауреата, денежными премиями, памятными призами и примут участие в гала-концерте 28 ноября на сцене КРК «Пирамида».
Для участников конкурса пройдут мастер-классы и встречи с известными деятелями культуры и популярными артистами эстрады Татарстана.
Целью конкурса является пропаганда татарской народной песни и произведений татарских композиторов, приобщение молодежи к национальным культурным ценностям, выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей, развитие их творческого потенциала.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Сольный вокал» (мужской и женский голоса), «Инструментальное исполнительство», «Вокальные и инструментальные ансамбли», «Академический вокал».
Оргкомитет также учреждает дополнительные две номинации конкурса в соответствии с памятными и юбилейными датами, посвященными выдающимся деятелям татарской музыкальной культуры.
Комментарии посетителей
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!
“Главная задача депутатов - обличать исполнительную власть” (из обращения премьер-министра правительства...
Доигрались с татарским языком. То ли еще будет! Что примечательно, на медали купола без крестов, а на...
Вот это настоящий депутат! Нет, чтобы рассказать о своих достижениях в Горсовете, так он ошибки других...