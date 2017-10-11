Исполнители песен могут подать заявку на конкурс «Татар моны-2017»

Международный телевизионный конкурс молодых исполнителей «Татар моны-2017» объявил о приеме заявок. Как сообщается на сайте Министерства культуры РТ, к участию приглашаются исполнители татарской песни. В конкурсе могут принять участие исполнители татарских музыкальных произведений в возрасте от 15 до 35 лет, вокальные и инструментальные ансамбли.

Конкурс проводится в три тура. Первый тур пройдет заочно 4 ноября – состоится отбор по присланным видео- и аудиозаписям. Второй и третий туры пройдут в Казани с 21 ноября по 25 ноября в прямом эфире телеканала «ТНВ».

Победители конкурса будут награждены дипломами лауреата, денежными премиями, памятными призами и примут участие в гала-концерте 28 ноября на сцене КРК «Пирамида».

Для участников конкурса пройдут мастер-классы и встречи с известными деятелями культуры и популярными артистами эстрады Татарстана.

Целью конкурса является пропаганда татарской народной песни и произведений татарских композиторов, приобщение молодежи к национальным культурным ценностям, выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей, развитие их творческого потенциала.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Сольный вокал» (мужской и женский голоса), «Инструментальное исполнительство», «Вокальные и инструментальные ансамбли», «Академический вокал».

Оргкомитет также учреждает дополнительные две номинации конкурса в соответствии с памятными и юбилейными датами, посвященными выдающимся деятелям татарской музыкальной культуры.