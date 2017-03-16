Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду

В России доля граждан, которым хватает денег только на еду, достигла 40%. Еще 37% россиян могут позволить себе купить одежду, 15% могут купить бытовую технику, а 8% — автомобиль. Об этом свидетельствуют данные февральского «Ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленного экспертами РАНХиГС, передает RNS.

Ранее глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в России разница доходов между бедными и богатыми с начала века сократилась вдвое и в настоящее время составляет 1 к 15. По его словам, в развитых странах дифференциация зарплат меньше, чем в России, и составляет примерно от 7 до 10 раз. Ранее он также заявил, что к осени 2017 года минимальный размер оплаты труда должен быть максимально приближен к региональному прожиточному минимуму.

Накануне вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала преобладающий в России тип бедности — бедность работающего населения — уникальным социальным явлением.



