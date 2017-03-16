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Сегодня в новостях:
16 марта в 17:00
В Челнах из окна высотки выпал мужчина
В Челнах из окна высотки выпал мужчина

Перед этим мужчина ходил по квартирам и трезвонил во все двери.

16 марта в 16:48
МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля
МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля

При неблагоприятном сценарии прохождения половодья на территории Татарстана в зоны возможного подтопления попадают 42 муниципальных района.

16 марта в 14:56
Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду
Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду

Ранее глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в России разница доходов между бедными и богатыми с начала века сократилась вдвое и в настоящее время составляет 1 к 15.

16 марта в 14:52
Прокуратура Челнов указала на многочисленные дефекты на дорогах города
Прокуратура Челнов указала на многочисленные дефекты на дорогах города

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина внесено представление об их устранении.

16 марта в 14:15
Лебедь-чистюля станет символом “ЭКОвесны2017” в Татарстане
Лебедь-чистюля станет символом “ЭКОвесны2017” в Татарстане

Птица, убирающая мусор на казанском озере Кабан, стала героем интернета и вдохновила чиновников (ВИДЕО).

16 марта в 13:11
По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров
По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров

бывший зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк», директор ООО «Новая нефтехимия» и генеральный директор ООО «Роял Тайм Групп».

16 марта в 12:10
Роспотребнадзор открывает для челнинцев “горячую линию”
Роспотребнадзор открывает для челнинцев “горячую линию”

С 15 по 17 марта можно будет получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

16 марта в 10:43
Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах
Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах

86% родителей школьников отмечают, что дети не успевают получить горячее питание за перемену.

16 марта в 10:18
Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете
Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете

Ранее российских чиновников собирались обязать отчитываться перед работодателем о своих аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах.

16 марта в 10:07
Челнинцев приглашают на проектные семинары по благоустройству города

Как и в прошлый раз речь пойдет о второй очереди застройки набережной Тукая, благоустройства бульвара Тинчурина и Шишкинского бульвара.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 29%
Проголосовало: 28

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Новости

Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
16 марта 2017г. 23:32

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 14:56
Рубрика: Вечерка On-Line

Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду

Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду

В России доля граждан, которым хватает денег только на еду, достигла 40%. Еще 37% россиян могут позволить себе купить одежду, 15% могут купить бытовую технику, а 8% — автомобиль. Об этом свидетельствуют данные февральского «Ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленного экспертами РАНХиГС, передает RNS.

Ранее глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в России разница доходов между бедными и богатыми с начала века сократилась вдвое и в настоящее время составляет 1 к 15. По его словам, в развитых странах дифференциация зарплат меньше, чем в России, и составляет примерно от 7 до 10 раз. Ранее он также заявил, что к осени 2017 года минимальный размер оплаты труда должен быть максимально приближен к региональному прожиточному минимуму.

Накануне вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала преобладающий в России тип бедности — бедность работающего населения — уникальным социальным явлением.

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