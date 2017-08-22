Иван Купала “переезжает” на набережную Тукая

В Набережных Челнах Ивана Купала все таки состоится. Напомним, ранее обрядовый праздник, который отмечается в июле, был отменен из-за плохой погоды.

26 августа мероприятие начнется в 14.00 на новом месте – на улице Центральная, сообщает пресс-служба мэрии.

До начала праздника можно будет принять участие в мастер-классах на интерактивных площадках. Здесь будут организованы фото-зона Объединения реконструкторов «Елабужская Застава» (г. Елабуга); мастер-классы по гончарному мастерству, чеканке монет, изготовлению куклы- мотанки, выставка декоративно-прикладного искусства.

На сцене набережной Тукая кроме традиционных выступлений народного украинского ансамбля «Веснянка» и украинского казачего ансамбля «Дивоцвiт» выступят народный ансамбль «Яблоневый ряд», народный ансамбль славянской песни «Кудёрушки», вокальный ансамбль народного хора ветеранов ДК КАМАЗа «Родные напевы» и многие другие.

Венки челнинки и гости праздника будут пускать по Каме с нового пляжа, там же будет разожжен костер.