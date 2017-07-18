Из антитабачной концепции исключен пункт об увеличении рабочего дня для курильщиков

Рабочий день для курильщиков в России увеличен не будет. Соответствующий пункт был исключен из концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017 – 2022 годы, которую прорабатывает Минздрав РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя председателя экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции Владимира Мишеловина, в новой версии концепции теперь есть пункт о запрете на государственную поддержку создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс курения. Также предусмотрено введение требований по длине, высоте, ширине и цвету упаковки табачных изделий, информации на упаковке.

При этом госслужащим запрещено участвовать в мероприятиях, проводимых общественными организациями, получающими финансовую помощь от табачных компаний.





