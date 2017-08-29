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29 августа в 16:47
Жители поселка ЗЯБ в Челнах обиделись на власть
Жители поселка ЗЯБ в Челнах обиделись на власть

Они считают, что их обделили в части благоустройства общественных зон.

29 августа в 16:29
Власти Татарстана выделили на расширение мечети в Омске 5 млн рублей
Власти Татарстана выделили на расширение мечети в Омске 5 млн рублей

Омскому муфтияту отказали Рамзан Кадыров, Алишер Усманов - помогли только в Правительстве РТ.
29 августа в 15:30
Полиция Набережных Челнов разыскивает без вести пропавшую женщину
Полиция Набережных Челнов разыскивает без вести пропавшую женщину

22 августа Галимова Дания Шариповна ушла из дома и не вернулась.

29 августа в 15:23
МЧС РТ предупреждает: на Татарстан надвигается грозовой фронт
МЧС РТ предупреждает: на Татарстан надвигается грозовой фронт

Ливни с грозами прогнозируются в Набережных Челнах, с порывами ветра до 15-20 м/с.

29 августа в 15:19
По пяти из семи заявок МУП «Электротранспорт» аукцион не состоялся
По пяти из семи заявок МУП «Электротранспорт» аукцион не состоялся

Предприятие-перевозчик повторно ищет того, кто за десять миллионов отремонтирует их «Нефазы».

29 августа в 14:27
Премию Лобачевского КФУ присудил профессору Калифорнийского университета Ричарду Шену
Премию Лобачевского КФУ присудил профессору Калифорнийского университета Ричарду Шену

Победитель получит награду из рук Президента РТ Рустама Минниханова 1 декабря, в День математики.

29 августа в 12:54
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками

Такие встречи стали традиционными и проводятся вот уже более 10 лет в начале учебного года, сообщается на сайте ведомства.

29 августа в 12:21
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями

Заявка на “выполнение работ по содержанию, уходу и текущему ремонту зеленых насаждений общего пользования” появилась на сайте государственных закупок.

29 августа в 12:03
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)

“Вечерка” узнала какие фильмы и мульфильмы бесплатно покажут зрителям под открытым небом в парке Победы.

29 августа в 11:37
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”

Президент Татарстана отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Гольма за качество новых дорог.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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30 августа 2017г. 07:55

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в 12:21
Рубрика: Вечерка On-Line

Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями

Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями

Заявка на "выполнение работ по содержанию, уходу и текущему ремонту зеленых насаждений общего пользования, объектов благоустройства города Набережные Челны для нужд МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан» появилась на сайте государственных закупок. На это из городского бюджета будет выделено 29 122 049,71 рублей.

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Комментарии:


. 29.08.2017 12:51

не хило ,только ни кто их не содержит- брехня,и распил денег,

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