Из правил благоустройства Челнов уберут пункт о запрете парковаться на газонах

Сегодня на совместном заседаний постоянных комиссий депутаты городского совета внесли вопрос об изменений правил благоустройства территории муниципального образования город Набережные Челны в повестку дня предстоящей сессии. Выступив с пояснением по проекту изменений перед депутатами, начальник управления административно-технической инспекции Айрат Насыбуллин подчеркнул, что за парковку на газонах гражданин несет ответственность по законам, предусматривающим защиту кустарников, зеленых насаждений, пишет пресс-служба мэрии. В ФЗ «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» прописаны меры ответственности за порчу зеленых насаждений. Кроме того, Государственной Думой разрабатывается новый федеральный закон. Поэтому пункт о парковках на газонах в муниципальном документе следует признать утратившим силу. Функции фиксирования такого вида нарушения были у АТИ, с изменениями правил, они перейдут участковым полиции.

«В любом случае, факт парковки на газонах наказуем. Так было, так есть сейчас и так будет» - дополнил мэр Наиль Магдеев.

Горсовет за изменения правил благоустройства будет голосовать 22 февраля на очередной сессии.