Из-за гололеда парализовано движение на трассе Казань – Зеленодольск. По информации сервиса Яндекс-пробки, трасса стоит от Дубровки до въезда в Казань у развязки М7. Размер пробки несколько километров, а, как сообщают очевидцы, средняя скорость потока транспорта около 5 км/ч.
На этом отрезке трассы произошла авария. Как сообщили ИА «Татар-информ» в УГИБДД МВД по РТ, в этом ДТП никто из людей не пострадал, но из-за него образовался затор. На месте сейчас работают сотрудники ДПС, которые стараются нормализовать движение на этом участке.
Курсы валют (20.04.2017):
|$
|56.1753+0.196
|€
|60.2649+0.6525
Погода в Набережных Челнах:
|0°
|-2°
|0°
|Вечер
20 апреля
|Ночь
21 апреля
|Утро
21 апреля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
|20 апреля в 16:14
В Челнах вынесли приговор экстремистам из «Таблиги Джамаат»
Все девять подсудимых получили реальные сроки и в последствии ограничение свободы.
|20 апреля в 16:03
Компания в Челнах незаконно собирала номера телефонов
Впоследствии на номера поступали звонки от неизвестных лиц.
|20 апреля в 15:14
ФСБ практически установило заказчика теракта в метро Петербурга
17 апреля ФСБ заявила о задержании в Подмосковье предполагаемого организатора теракта в метро Аброра Азимова.
|20 апреля в 15:10
В населенных пунктах Татарстана восстановлено электроснабжение
Непогода привела к перебоям в работе трамваев и троллейбусов в Казани и ДТП на дорогах республики.
|20 апреля в 13:22
В Челнах пьяный мужчина обиделся на ГИБДД и подложил им “бомбу”
32-летний житель Набережных Челнов задержан за ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве.
|20 апреля в 12:18
Из-за гололеда парализовано движение на трассе Казань – Зеленодольск
У развязки М-7 произошла авария. На месте работают сотрудники ДПС, которые стараются нормализовать движение.
|20 апреля в 12:05
В Татарстане продают блокноты со странным квестом
Авторы издания призывают людей выполнять задания, большинство которых незаконны. Например, прийти на концерт без билета, провести ночь на кладбище среди могил, попрошайничать.
|20 апреля в 10:37
В Татарстане не смогли найти поставщиков служебных собак
Еще 3 апреля 2017 года МВД по РТ разместила на портале госзакупок тендер на поставку 28 служебных собак общей стоимостью почти 1,7 млн рублей.
|20 апреля в 10:33
Гособвинение запросило реальный срок обвиняемым в гибели девочки в Челнах
11-летняя школьница утонула в бассейне “Афина” в ноябре прошлого года.
|20 апреля в 10:12
Сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления об увольнении
Согласно отчетам за четвертый квартал прошлого года, средняя численность работников Татфондбанка на 1 января текущего года составляла 2,548 тыс. человек.
Все новости On-Line
Правдомер
-
Юрий ПетрушинПредседатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
-
19 апреля, 2017
Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"
Из-за гололеда парализовано движение на трассе Казань – Зеленодольск
Из-за гололеда парализовано движение на трассе Казань – Зеленодольск. По информации сервиса Яндекс-пробки, трасса стоит от Дубровки до въезда в Казань у развязки М7. Размер пробки несколько километров, а, как сообщают очевидцы, средняя скорость потока транспорта около 5 км/ч.
Комментарии посетителей
Какой смысл в таких новостях? зачем воду мутить, все равно не введут. Уже не первый раз предлагают. Вот когда...
Клоунада, конечно! Особенно удивляет позиция издания в этом вопросе. Организаторы митинга настолько...
Очень рискованное заявление. Что же, все предприниматели Челнов (включая Петрушина, т.к. у него тоже есть...
Все для народа...
В нашем городе нет ни хлеба, ни зрелищ... Вот и уезжают люди, кто может...
филармонию я и в инете посмотрю ,и книжки мне вслух почитают , молодежь другими интересами живет, более...
Берегите себя парни,удачи вам !
Люди уезжают не из-за точечной застройки и того, что нет филармонии. Факт в том, что вести в Челнах успешный и...
Петрушину терять нечего, в его возрасте можно говорить всю правду... А вот, кто сейчас правит городом -...
4 детей, очень много знакомых. Те, кто учился в Челнах, остаются в Челнах. Те, кто уехал на учёбу в ВУЗ в другие...
Это только в Татарстане такая бредятина происходит? А как же свобода слова? Итак народ плохо живет, так пусть...
Например, красивые имена при переводе на русский язык пишут как Резина, Зухра, Зубаржэт, Булэк, Иркэ,Зирак,...
Обратила внимание, что и на русском, и на татарском языках ФИО написаны без изменений. А в школе, на тетрадках...
1. Многие состоятельные мужчины успевают развестись не по одному-два раза, и каждый раз женятся на более...
И много таких бизнесменов со стареющими женами? И многие из них захотят заменить свою жену глупой...
Дружинников должно быть видно по повязке дружинников. Если повязок не видно, то значит, дружинников на...
Детей не проведешь! Они сейчас большую часть времени проводят в Интернете, читают, кто какие декларации о...
И чем раньше учащийся познакомится с реалями производства и его процесса, тем ОСОЗНАННЕЕ точнее и тверже...
Такое мероприятие просто необходимо внести в обязательном порядке в программу по профориентации и не...
“Кухня”,то есть ваши сделки на биржу не выводятся.Ваши пройгрыши это их маржа.