Из-за краха банков Татарстан чуть не вылетел из топа устойчивых регионов

Банковский кризис отразился и на позиции Татарстана в февральском рейтинге социально-политической устойчивости российских регионов. Его составили аналитики Фонда «Петербургская политика».

Так, банковский кризис Татарстана вошел в топ-30 событий месяца в региональной политике. Причем, эта тема на пятом месте. Первыми идут смена глав Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской, Рязанской областей. А также поддержка Владимиром Путиным идеи сноса в Москве пятиэтажек.

В общем рейтинге Татарстан потерял 0,3 пункта и едва не вылетел из числа регионов с максимальной устойчивостью. Сейчас регион на последнем, 11 месте с 8 минимальными баллами.

Отметим, Чувашия на последнем месте среди регионов со средней устойчивостью - у нее 6 баллов. А Марий Эл - регион с пониженной устойчивостью. У республики 5,2 балла, сообщает КП.