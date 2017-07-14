Из-за плохой погоды «Аэрофлот» отменил рейс из Шереметьева в Бегишево

Авиакомпания «Аэрофлот» из-за неблагоприятных погодных условий отменила 14 рейсов из аэропорта «Шереметьево», назначенных на 13 июля, сообщается на сайте компании. Отменяется рейс и до Набережных Челнов (SU1252).

Стоит отметить, что под отмену попали рейсы с вылетом из «Шереметьево», как внутренние, так и международные. Так, перевозчик решил не лететь в Берлин, Париж, Прагу, Варшаву, Таллин, Краснодар, Ростов, Самару, Тюмень, Нижний Новгород, Архангельск, Воронеж и Минеральные Воды.

Кроме того, из-за непогоды перенесен и ряд вечерних рейсов на утро пятницы, 14 июля. Это вылеты в Набережные Челны (SU1274), Минск, Франкфурт, Мюнхен, Краснодар, Воронеж, Ставрополь, а также из Франкфурта и Мюнхена в «Шереметьево».

В «Аэрофлоте» отмечают, что у клиентов авиакомпании есть возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки, пишет «БИЗНЕС Online».