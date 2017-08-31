Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”

Победившая в конкурсе Центризбиркома на информационное сопровождение выборов презизеднта «ИМА-консалтинг» предложила активнее работать с соцсетями. Об этом со ссылкой на текст конкурсной заявки пишут «Ведомости».

Для повышения явки предложено использовать мемы (приведен пример: «Куда ушел Малахов? На выборы») и флешмобы. За лучшее селфи на избирательном участке компания предложила давать грамоты ЦИК. Символом избирательной кампании 2018 года «ИМА-консалтинг» предложила сделать число 18 с восьмеркой, стилизованной под песочные часы.

При этом в компании «трезво оценивают риски» предстоящих выборов, так как граждане не верят, что от их мнения что-то зависит. Поэтом избирателям будут объяснять, что вместе с президентом они выбирают будущее всей страны, напоминать о семейных ценностях, а также гарантировать информационную защищенность выборов.