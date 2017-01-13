Известную правозащитницу Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154

Тело Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза, опознано среди жертв крушения Ту-154 у берегов Сочи, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в окружении фонда "Справедливая помощь".
"Похороны, предварительно, будут в понедельник", — рассказал собеседник агентства.
Позже на сайте президентского Совета по правам человека появилась информация, что похороны доктора Лизы пройдут 16 января в 10:00 на Новодевичьем кладбище в Москве.
Самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился в Черном море рано утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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